AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entregou o casal

Felipe Prior diz que Sarah Andrade e Lucas Viana estão namorando

Lucas Viana venceu a 11ª edição de A Fazenda e Sarah Andrade participou do BBB 21

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:48
Sarah Andrade e Lucas Viana, ambos participantes de reality
Sarah Andrade e Lucas Viana, ambos participantes de reality Crédito: Reprodução/@sarahandrade e @eulucasviana
Felipe Prior, do BBB 20, afirmou que Lucas Viana, vencedor do reality A Fazenda 11, e Sarah Andrade, do BBB 21, estão namorando.
"Hoje eu estou aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade", disse Prior no Stories do Instagram ao lado de Viana. O empresário estava participando de uma gravação para o canal do ex-participante do programa da Record.
Sarah e Lucas Viana não confirmam oficialmente o relacionamento. Procuradas, as assessorias de imprensa de ambos não se manifestaram sobre o assunto até a conclusão deste texto.
No fim de maio, o vencedor de A Fazenda afirmou que estava recebendo ameaças de morte nas redes sociais por seu suposto envolvimento com a ex-BBB. Na ocasião, ele divulgou uma mensagem que tinha recebido, que dizia: "nós, sarolfo, saretes e sarietes vamos infernizar sua vida até desistir". Em outro trecho, o perfil afirmava que eram "milhões" querendo "a caveira" dele.
"Há dias que tenho recebido mensagens desse nível para pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexeram com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos", disse.
Durante A Fazenda, Lucas Viana viveu um relacionamento conturbado com Hariany Almeida.

Veja Também

"Achei que foi estratégia", diz Gui Napolitano sobre eliminação do "No Limite"

Globoplay sai do ar após estreia do documentário de Juliette

MasterChef: campeões fazem de churrasco para príncipe a marmitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados