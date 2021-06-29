Globoplay sai do ar após estreia do documentário de Juliette

Juliette Freire, campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, ganhou o documentário "Você Nunca Esteve Sozinha". Crédito: @juliette

O documentário "Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette" estreou nesta terça-feira (29) no Globoplay, no entanto, para o descontentamento dos fãs da campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, o sinal de transmissão da plataforma de streaming caiu.

Muitos admiradores da paraibana reclamaram nas redes sociais com a queda do sistema. "O Globoplay caiu com um minuto de lançamento que inferno viu", pontuou um internauta. Outros ressaltaram que o erro aconteceu devido ao grande sucesso da advogada e maquiadora.

"O Globoplay caiu meu pai! Que sucesso absoluto é esse Juliette", pontuou outra. Uma página dedicada à campeã do BBB21 publicou que o documentário passou a ser o mais visto da plataforma. "Em menos de uma hora de lançamento o documentário de Juliette se torna um dos mais vistos na plataforma do GloboPlay. O poder!". Procurado, o Globoplay ainda não comentou sobre a publicação.

A série tem direção geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello e irá abordar a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com sua família e amigos, e momentos difíceis em sua vida, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos.

Também será possível ver as escolhas profissionais da maquiadora, sua paixão por música e os rumos que a levaram a 21ª edição do Big Brother Brasil. "Quando soube do interesse da Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar!", disse Juliette Freire, 31.