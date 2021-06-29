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História da campeã

Globoplay sai do ar após estreia do documentário de Juliette

O documentário irá abordar a origem da campeã da 21ª edição do BBB no interior da Paraíba, sua relação com sua família e amigos, e momentos difíceis em sua vida

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:26

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:26
Juliette Freire
Juliette Freire, campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, ganhou o documentário "Você Nunca Esteve Sozinha".   Crédito: @juliette
O documentário "Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette" estreou nesta terça-feira (29) no Globoplay, no entanto, para o descontentamento dos fãs da campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, o sinal de transmissão da plataforma de streaming caiu.
Muitos admiradores da paraibana reclamaram nas redes sociais com a queda do sistema. "O Globoplay caiu com um minuto de lançamento que inferno viu", pontuou um internauta. Outros ressaltaram que o erro aconteceu devido ao grande sucesso da advogada e maquiadora.
"O Globoplay caiu meu pai! Que sucesso absoluto é esse Juliette", pontuou outra. Uma página dedicada à campeã do BBB21 publicou que o documentário passou a ser o mais visto da plataforma. "Em menos de uma hora de lançamento o documentário de Juliette se torna um dos mais vistos na plataforma do GloboPlay. O poder!". Procurado, o Globoplay ainda não comentou sobre a publicação.
A série tem direção geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello e irá abordar a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com sua família e amigos, e momentos difíceis em sua vida, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos.
Também será possível ver as escolhas profissionais da maquiadora, sua paixão por música e os rumos que a levaram a 21ª edição do Big Brother Brasil. "Quando soube do interesse da Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar!", disse Juliette Freire, 31.
"Consagrada campeã do BBB21, Juliette se depara com o reconhecimento que conquistou em 100 dias. Um mergulho no passado resgata momentos de sua infância e adolescência na Paraíba", diz o resumo do primeiro episódio do documentário.

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