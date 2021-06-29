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Fenômeno

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que Juliette é "endeusada": "Tudo vira notícia"

Ex-sister do BBB 20 fez uma análise de como está Juliette, campeã do BBB 21, após a fama meteórica e os milhões de seguidores na web

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 09:12
A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Capixaba do BBB 20, Gizelly Bicalho decidiu analisar o saldo da fama de Juliette Freire, campeã do BBB 21, durante ao Foi Mau, programa de Maurício Meirelles. 
A ex-sister disse que acredita que a paraibana está assustada com o tamanho do sucesso que está fazendo e ainda analisou que as pessoas "endeusam" a vencedora do reality da Globo. 
"A menina está assustada. Quando saí me assustei com os quatro [milhões de seguidores no Instagram], imagine ela com o Brasil inteiro a amando!", começou 

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"Ela tinha uma vida antes, agora tudo o que faz e fala vira notícia e tem um fenômeno também que é o endeusamento da Juliette", seguiu. 

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celebridades Famosos BBB Gizelly Bicalho BBB 21 Juliette Freire
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