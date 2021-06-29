Ex-BBB capixaba Gizelly diz que Juliette é "endeusada": "Tudo vira notícia"

Capixaba do BBB 20, Gizelly Bicalho decidiu analisar o saldo da fama de Juliette Freire, campeã do BBB 21, durante ao Foi Mau, programa de Maurício Meirelles.
A ex-sister disse que acredita que a paraibana está assustada com o tamanho do sucesso que está fazendo e ainda analisou que as pessoas "endeusam" a vencedora do reality da Globo.
"A menina está assustada. Quando saí me assustei com os quatro [milhões de seguidores no Instagram], imagine ela com o Brasil inteiro a amando!", começou
"Ela tinha uma vida antes, agora tudo o que faz e fala vira notícia e tem um fenômeno também que é o endeusamento da Juliette", seguiu.