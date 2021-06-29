Anitta: "Orgulho de ser uma mulher bissexual"

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta comemorou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ na noite desta segunda-feira (28) e pediu respeito à comunidade em post feito nas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, Anitta começou: "Neste mês, comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Um episódio de violência e ódio policial que ocorreu em Nova York, em 1969, e que continua até hoje reverberando na sociedade e assombrando a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Por isso, vim trazer uma reflexão. Você já parou para pensar como poderia contribuir com ações pró LGBTQIA+? Se cada um de nós fôssemos agentes de mudança, o quadro aterrorizante de fobia contra os LGBTQIA+ não estaria assim".

"Você pode contribuir com pequenos atos, não espalhando discurso de ódio, por exemplo... Que fere seu amigo na escola, no trabalho, que dói. Nem mesmo aquela piadinha que você recebeu no grupo. Quem somos não é humor. Somos seres humanos como todo mundo. Não se omita. Ensine aos seus filhos, parentes e amigos que o respeito é um direito de todo cidadão. Respeitar não é favor. Eu não saio espalhando por aí que "até te respeito". Tolerância não é presente de aniversário, é o que todo LGBTQIA+ exige da sociedade que tanto nos julga, discrimina e massacra", seguiu.