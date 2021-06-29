MPF ajuíza ação de R$ 10 milhões contra Sikêra Jr e Rede TV por homofobia

O apresentador Sikêra Jr Crédito: Rede TV/Reprodução

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pública contra o apresentador Sikêra Jr e a emissora Rede TV após o jornalista ter feito comentários preconceituosos contra o público LGBT+ durante o programa policial Alerta Nacional. O órgão ainda pede que as partes paguem uma indenização de R$ 10 milhões por Sikêra ter chegado a chamar a comunidade de "raça desgraçada".

Segundo a petição, Sikêra Jr é acusado por "carregar uma constante ameaça nas próprias falas", que contêm também "teor discriminatório e de preconceito".

O discurso do apresentador que feriu a comunidade LGBT+ dava conta de comentário sobre uma propaganda de uma rede de fast food, que mostrava crianças de diferentes idades entrevistadas que explicam que é normal ter dois pais ou duas mães.

"Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento", disse o apresentador, na ocasião.

"A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar", continuou o comunicador.