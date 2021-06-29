Cesar Cielo estreia como comentarista da Globo na Olimpíada de Tóquio

O atleta e comentarista Cesar Cielo Crédito: Reprodução/Instagram @cesarcielof

Cesar Cielo, 34, será comentarista da Globo e do SporTV nos Jogos de Tóquio-2020, a partir do dia 23 de julho. Dono de três medalhas olímpicas, o ex-atleta vai analisar detalhes das competições.

"Para a natação, a expectativa é de grandes resultados em Tóquio", avalia Cielo. "Esse foi um dos fatores que me fizeram aceitar o convite para participar das transmissões olímpicas. Vamos para Tóquio com boas expectativas e possibilidades de pódio."

"Já estou bem ansioso, por ser a primeira vez que estarei do outro lado", conta. "Quero contribuir para que as transmissões fiquem mais agradáveis e divertidas."

Ele se une a um time de mais de 100 comentaristas que vão comentar as competições nos canais do Grupo Globo. Entre eles estão os também ex-nadadores Gustavo Borges, Thiago Pereira e Joanna Maranhão.

Além de esportistas de diversas modalidades, como Emanuel (vôlei de praia) e Jade Barbosa (ginástica). O primeiro vai comentar ao lado da jogadora Talita, campeã do Circuito Mundial em 2013 e 2017. Já a segunda se une a nomes como Daiane dos Santos e Diego Hypólito.

A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo e foco nas provas que envolvem atletas brasileiros, além das cerimônias de abertura e encerramento e das grandes decisões. Já o SporTV terá quatro canais com programação especial e mais de 40 sinais com competições ao vivo.