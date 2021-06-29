Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
200h de ao vivo!

Cesar Cielo estreia como comentarista da Globo na Olimpíada de Tóquio

A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo e foco nas provas que envolvem atletas brasileiros, além das cerimônias de abertura e encerramento e das grandes decisões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2021 às 08:32

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 08:32

O atleta e comentarista Cesar Cielo
O atleta e comentarista Cesar Cielo Crédito: Reprodução/Instagram @cesarcielof
Cesar Cielo, 34, será comentarista da Globo e do SporTV nos Jogos de Tóquio-2020, a partir do dia 23 de julho. Dono de três medalhas olímpicas, o ex-atleta vai analisar detalhes das competições.
"Para a natação, a expectativa é de grandes resultados em Tóquio", avalia Cielo. "Esse foi um dos fatores que me fizeram aceitar o convite para participar das transmissões olímpicas. Vamos para Tóquio com boas expectativas e possibilidades de pódio."
"Já estou bem ansioso, por ser a primeira vez que estarei do outro lado", conta. "Quero contribuir para que as transmissões fiquem mais agradáveis e divertidas."
Ele se une a um time de mais de 100 comentaristas que vão comentar as competições nos canais do Grupo Globo. Entre eles estão os também ex-nadadores Gustavo Borges, Thiago Pereira e Joanna Maranhão.
Além de esportistas de diversas modalidades, como Emanuel (vôlei de praia) e Jade Barbosa (ginástica). O primeiro vai comentar ao lado da jogadora Talita, campeã do Circuito Mundial em 2013 e 2017. Já a segunda se une a nomes como Daiane dos Santos e Diego Hypólito.

Veja Também

DJ Diplo é acusado de assédio e de transmitir doença para ex

MasterChef: campeões fazem de churrasco para príncipe a marmitas

Karol Conká diz que não foge das raízes e se sente sua melhor amiga

A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo e foco nas provas que envolvem atletas brasileiros, além das cerimônias de abertura e encerramento e das grandes decisões. Já o SporTV terá quatro canais com programação especial e mais de 40 sinais com competições ao vivo.
A cobertura do grupo também vai envolver o site do Globo Esporte e a Globoplay. A opção + Canais ao vivo do serviço de streaming vai reunir todos os sinais da transmissão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Esportes Famosos Rede Globo Televisão Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados