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Morreu de Covid-19

Paulo Gustavo recebe homenagem na Parada Gay de Nova York

Desde a morte de Paulo Gustavo, há quase dois meses, o ator e comediante recebe homenagens de artistas, celebridades e diversos setores da sociedade, além de ter virado nome de rua e até de projeto de lei

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 08:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 08:34
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo Crédito: TV Globo/João Miguel Júnior
O comediante Paulo Gustavo, morto aos 42 anos por complicações da Covid-19 em maio deste ano, foi homenageado durante a parada gay de Nova York, como mostra uma publicação de Ju Amaral, irmã do ator, em suas redes sociais.
A foto foi registrada pelo filho da figurinista Claudia Kopke, que estava presente no evento. Ju Amaral republicou a imagem postada pela figurinista e escreveu: "Meu Deus".

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