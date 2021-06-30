"Achei que foi estratégia", diz Gui Napolitano sobre eliminação do "No Limite"

O melhor foi a superação. Muita gente deve imaginar que você precisa de força ou habilidade para encarar o 'No Limite' mas, na verdade, o essencial é ter a mente muito boa para conseguir executar tudo nas provas. O pior foi o dia da chuva, sem dúvidas. Foi a noite em que passei mais frio na minha vida – e nunca imaginei que seria no nordeste. E também a questão da higiene bucal. Logo no primeiro dia quando reparei que não tínhamos nem escova nem pasta de dentes, vi que realmente seria perrengue.