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Fã de reality!

Rafael Infante estreia quadro de humor no reality No Limite

O humorista diz ainda que não teria problemas em comer o olho de cabra porque não tem muita frescura com comida e gosta de experimentar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2021 às 08:26

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:26

Rafael Infante estreia quadro de humor no reality No Limite
Rafael Infante estreia quadro de humor no reality No Limite Crédito: Globo/Divulgação
Fã de reality shows, o ator Rafael Infante, 35, estreia nesta terça-feira (22) quadro de humor em No Limite (Globo). Ele vai comandar o Sem Limites que reúne os melhores momentos da edição com comentários irreverentes do humorista.
Infante diz que a ideia é trazer um olhar novo para o reality, que é um formato de sucesso e tem uma dinâmica já conhecida. Ele vai fazer uma seleção dos melhores vídeos que combinam com a edição e acompanhar o que os internautas comentam para mostrar tudo o que não se percebe normalmente.
"Eu sempre acompanho a repercussão nas redes, ainda mais agora trabalhando com isso. Mas também é quase inevitável. As redes sociais hoje em dia são, em grande parte, repercussão de reality shows", diz o ator, aos risos.

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Perguntado se participaria de No Limite, Infante afirma que uma coisa é se imaginar e outra é estar lá vivendo o reality, com provas físicas e intensas. Ele diz acreditar que o seu ponto forte no jogo seria mais a convivência. "Eu gosto dessa parte mais psicológica, de interagir e conhecer gente."
O humorista diz ainda que não teria problemas em comer o olho de cabra porque não tem muita frescura com comida e gosta de experimentar. "Olho de cabra é forte para caramba, né? Mas acho que engolindo tudo de uma vez, acho que vai (risos)."

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