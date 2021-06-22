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Acidente

Casa de Fernando Sampaio é atingida por incêndio

Ator perdeu todos os pertences e nomes como Junno Andrade, Pérola Faria e Juliano Laham divulgaram vaquinha virtual para ajudar artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:07

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:07

O ator Fernando Sampaio e imagem de sua casa em chamas
O ator Fernando Sampaio e a= Crédito: Reprodução/Instagram (@fernandosampaiooficial)
O ator Fernando Sampaio perdeu todos seus pertences em um incêndio ocorrido no último sábado, 19. A casa do artista, localizada em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, foi queimada, e, felizmente, ninguém saiu ferido.
Fernando, que já atuou nas novelas Segundo Sol, da Globo, e Dez Mandamentos, da Record, saiu no dia com o cachorro, às 11h, para visitar uma amiga. Por volta das 15h, ele foi avisado por vizinhos que a residência estava pegando fogo.
Nas redes sociais, Sampaio explicou que, por conta de uma reforma no piso, ele colocou todos os pertences em um único cômodo. Porém, devido a um curto circuito, tudo foi consumido pelo fogo.

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Na manhã desta terça-feira, 22, o ator compartilhou que só restou um livro e uma bíblia e que, apesar do incêndio, ele segue com a fé inabalada. "Ele perdeu tudo que construiu ao longo dos anos de trabalho, tudo que estava em caixas para ser usado quando a casa estivesse pronta", iniciou.
"Ele perdeu elementos que contavam sua história e caminhadas, não tem mais nenhuma foto, lembranças, objetos de decoração, seus quadros, livros (...) Ele perdeu os lindos presentes que amigos lhes entregaram ao longo do tempo, ele perdeu tudo", escreveu.
"Ele não perde nunca é a fé, pois sabe que Deus está sempre com ele, o livrando e protegendo (...) O fogo foi destruidor e nada se salvou a não ser esse livro, esse manual do fabricante que nos inspira e nos motiva a não parar diante de qualquer adversidade. Ao encontrar essa bíblia em meio a tanta destruição, Deus sussurrou no meu ouvido: 'Você não está só'", afirmou.
Após o acidente, diversos amigos como Junno Andrade, Pérola Faria, Juliano Laham e a irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, divulgaram uma vaquinha virtual para ajudar o artista a reconstruir a casa. A iniciativa já arrecadou mais de R$ 9.000.

Confira abaixo a publicação de Fernando Sampaio:

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