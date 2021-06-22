De Ivete a Juliette, artistas pedem #ForaBolsonaro após 500 mil mortos

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Divulgação/Rafa Mattei

Diversas pessoas da classe artística decidiram se manifestar sobre o número de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Muitos deles responsabilizaram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por não ter evitado que esse número fosse alcançado.

Uma das primeiras foi a atriz Paolla Oliveira, 39, que no sábado (19) publicou uma arte com a frase "Bolsonaro genocida humano e ambiental". "Vacina no braço, máscara no rosto e fora, Bolsonaro", escreveu, acrescentando a hashtag #19JForaBolsonaro, uma referência aos protestos pelo impeachment do presidente.

Vacina no braço, máscara no rosto e fora Bolsonaro. #19JForaBolsonaro pic.twitter.com/psmHeb9pLl — Paolla Oliveira (@paolla) June 19, 2021

Nesta segunda-feira (21), nomes de peso se juntaram a ela. Alguns foram motivados por uma publicação da cantora Ivete Sangalo, 49. Em publicação, ela lamentou as mortes, mas disse que "não era sobre partidos".

Algumas pessoas discordaram dessa declaração, como Anitta, 28. "É sobre fora, Bolsonaro, sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo", escreveu ela sem citar a colega.

500 mil mortes... é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO — Anitta (@Anitta) June 21, 2021

Já o influenciador digital Felipe Neto, 33, deu uma resposta direta. "Desculpa, Ivete, sua música continua no meu coração, mas o quanto eu já te amei como ídola, infelizmente foi interrompido pelo seu emcimadomurismo", afirmou. "Anitta mandou o papo. É sobre política e partidos SIM. É sobre #ForaBolsonaro sim. Sei que um dia você vai perceber..."

Desculpa Ivete, sua música continua no meu coração, mas o quanto eu já te amei como ídola, infelizmente foi interrompido pelo seu emcimadomurismo.



Anitta mandou o papo.



É sobre política e partidos SIM. É sobre #ForaBolsonaro SIM.



Sei q um dia vc vai perceber... pic.twitter.com/LWUzvQukbJ — Felipe Neto (@felipeneto) June 21, 2021

Conterrânea de Ivete, a também baiana Daniela Mercury, 55, também se manifestou. "Não há como isentar o governo federal da responsabilidade", disse. "O governo federal descumpriu a obrigação de elaborar e executar, de modo eficiente, um plano nacional contra a Covid-19. #DanielaMercury #responsabilidade #500milmortos #ForaBolsonaro"

Não há como isentar o governo federal da responsabilidade.

O governo federal descumpriu a obrigação de elaborar e executar, de modo eficiente, um plano nacional contra a COVID-19.#DanielaMercury #responsabilidade #500milmortos #ForaBolsonaro pic.twitter.com/pmRRGzRK23 — Daniela Mercury (@danielamercury) June 21, 2021

Diversos participantes da edição mais recente do Big Brother Brasil (Globo) entraram na onda e usaram a hashtag, entre eles a campeã Juliette Freire, além do popular Gil do Vigor, da cantora Pocah, da dentista Thaís Braz e da primeira eliminada, Kerline.

"500 mil mortos no Brasil", comentou Juliette. "Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro."

500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro. — Juliette (@juliette) June 21, 2021

"Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: quando o Bolsonaro e sua turma saírem do poder", escreveu Gil, que é economista.

Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: QUANDO O BOLSONARO E SUA TURMA SAIREM DO PODER!!!!!!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 21, 2021

São mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no nosso país. Meio milhão de mortos. #ForaBolsonaro — Thaís Braz (@thaisbraz) June 21, 2021

Como filha de professor, estudante de faculdade federal e nordestina falo com toda certeza do mundo que a educação, o Nordeste e o Brasil nunca estiveram tão abandonados por um líder político como é pelo Bolsonaro.Que em 2022 todos VOTEM mas votem com consciência! #ForaBolsonaro — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) June 21, 2021

Também demonstraram ser a favor do impeachment do presidente atores como Alice Braga, Leandra Leal, Sophia Abrahão, Hugo Bonemer e Ana Hikari. Entre os cantores estavam Duda Beat e Johnny Hooker.

500.000 pessoas não morreram apenas de COVID. Morreram pela negligência e pelos crimes de um governo que espalhou vírus, mentiras e divisão.#JAILBolsonaro #ForaBolsonaro — Alice Braga (@AliceBraga) June 21, 2021

Parece que alguém não gostou nem um pouco das manifestações de #19J. Continuemos! #ForaBolsonaro pic.twitter.com/a5VXctbJQ7 — Leandra Leal 🇧🇷🏴 (@leandraleal) June 21, 2021

nunca serão só números. são pais, são mães, filhos, amores, irmãos, tios e amigos de alguém. o negacionismo mata. vamos continuar usando máscara, continuar nos cuidando e seguindo com a esperança que todos nós sejamos vacinados o mais rápido possível. #VacinaJá #ForaBolsonaro — Sophia Abrahão 🍭 (@sophiaabrahao) June 21, 2021

É isso ai Juuuu!!! #ForaBolsonaro FORAAAA — DUDA BEAT (@dudabeat) June 21, 2021

Fora assassinos! Queremos nosso futuro de volta! #ForaBolsonaro — Johnny Hooker 💉 VACINA JÁ! 💉 (@JohnnyHooker) June 21, 2021

IVETE VOLTOU A SE POSICIONAR

Cobrada por seus seguidores sobre não ter se posicionado, Ivete Sangalo aderiu a campanha dos famosos. Nesta terça-feira (22), ela fez o seguinte post no seu Instagram: "Meus zamuris, entendo o quão necessário é, neste momento, não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que está aí não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir".