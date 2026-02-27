Você sabia?

Samira é a nova líder do BBB 26: 5 curiosidades sobre a participante do grupo da Ana Paula

A sister conquistou a liderança após vencer uma prova decisiva e agora ganha ainda mais destaque no jogo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:51

Vencer a liderança muda a posição de Samira no jogo e promete impactar alianças e rivalidades Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, Samira tem 25 anos e entrou no BBB 26 após ser escolhida pelo público na Casa de Vidro do Sul. A gaúcha, que trabalhava como atendente de bar antes do confinamento, conquistou espaço no reality show e agora vive um de seus momentos mais importantes no jogo.

A aliada de Ana Paula Renault garantiu a liderança da semana ao vencer uma Prova do Líder dividida em etapas, que exigiu estratégia e pontaria. Na fase decisiva, realizada ao vivo, Samira se destacou ao somar a maior pontuação da rodada final, assegurando o colar, a imunidade e o poder de influenciar diretamente os rumos da casa .

Confira abaixo cinco curiosidades sobre Samira, a nova líder do BBB 26!

1. Amor pelos animais

Samira sempre teve um carinho especial pelos animais, e a história com Lindolfo mostra bem isso. O cachorrinho começou a segui-la pela rua, mancando, pouco antes de uma chuva cair. Sensibilizada, ela decidiu deixá-lo passar a noite em sua casa. O que era para ser apenas uma ajuda momentânea acabou virando um vínculo imediato — e ele se tornou parte da família.

Depois de levá-lo ao veterinário e enfrentar a amputação de uma das patas traseiras, Samira acompanhou todo o processo de recuperação de perto. Hoje, ela descreve Lindolfo como alegre e espontâneo, e diz que muita gente comenta que os dois até se parecem na energia.

2. Tatuagens

A gaúcha carrega na pele algumas marcas que refletem sua história e personalidade . Ao todo, são quatro tatuagens: no antebraço, ela tem o sobrenome escrito em árabe, em referência às próprias origens. Nos tornozelos, escolheu três símbolos: um raio, um mate e uma bota. Este último desenho, inclusive, é o mais recente. Ele foi feito durante uma festa de Ano-Novo, de forma espontânea e gratuita.

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

3. Persistência nos estudos

Os estudos sempre foram parte importante da vida de Samira. Ainda jovem, ela escreveu uma carta pedindo bolsa para estudar em um internato. Na instituição, ela aproveitou todas as opor t unidades que teve para aprender — participou de teatro, coral e banda cívica.

Depois, chegou a cursar Publicidade e, mais tarde, começou Direito em Santa Catarina, mas precisou trancar a faculdade por dificuldades financeiras. “Para pagar minha faculdade, o que que eu fazia? Eu pegava e vendia livros, vendia as coisas de porta em porta mesmo”, contou a sister ao gshow.

4. Independência desde cedo

Desde os 14 anos, Samira buscava formas de conseguir o próprio dinheiro. Enquanto estudava em internato, vendia macarrão instantâneo e outras coisas para receber dinheiro e comprar suas próprias roupas. Adulta, ela trabalhou em vários empregos diferentes, aceitando qualquer oportunidade que aparecesse, como ser atendente de bar, babá, caixa móvel ou monitora em loja, para se manter e seguir seus sonhos.

5. Romances e histórias fora da casa

Vivendo na Praia do Rosa, em Imbituba (SC), a participante revelou que, em uma festa na região, trocou beijos com o surfista Gabriel Medina. Ela também contou que se envolveu com o cantor Chino Oriente e com o ex-BBB 19 Alan em momentos diferentes — um deles enquanto trabalhava como caixa móvel em um evento.

