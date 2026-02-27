Veja o clipe

Capixaba Zé Elias lança música com Gusttavo Lima gravada no ES

“Volte Amor” chega às plataformas nesta sexta-feira (27), com participação do Embaixador e clipe gravado em Linhares.

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17:00

Capixaba Zé Elias lança música com Gusttavo Lima gravada no ES Crédito: Reprodução Instagram @zeeliascantor

“Volte Amor”, a nova música de Zé Elias com Gusttavo Lima, foi lançada nesta sexta (27) e marca um momento decisivo na carreira do cantor capixaba. A faixa, que já vinha viralizando nas redes sociais, ganhou versão oficial com participação do Embaixador e clipe gravado em Linhares, no bairro Três Barras.

A parceria surgiu após Zé Elias passar a integrar o casting da Balada Music. “O Gustavo hoje é um dos meus empresários. A gente se encontrou, conversou, cantou junto e ali nasceu a ideia de gravar e fazer parte da Balada Music”, contou o artista.

Segundo ele, foi o próprio Gusttavo quem escolheu a música depois de vê-la repercutindo na internet. “A gente fez alguns ajustes e ficou muito legal. Vai ser uma pancada”, afirmou.

Sobre Zé Elias

A história de Zé Elias com a música começou muito antes dos grandes palcos. Nascido em Governador Lindenberg, no interior do Espírito Santo, ele cresceu em meio aos ensaios e apresentações do pai, o cantor sertanejo Elias Wagner. “A música sempre esteve dentro de casa”, disse. Aos 16 anos, começou a cantar em barzinhos, misturando grandes sucessos ao próprio repertório.

Com o tempo, amadureceu como compositor e passou a lançar músicas autorais, como “Atriz”, “Barril” e “Volta e Vem Me Ver”. Também deu nova voz ao clássico “Volte Amor”, de Antônio Marcos e Vanusa. Hoje, aos 29 anos, pai de um menino de sete, Zé Elias se consolidou como um dos nomes mais fortes da música capixaba, especialmente no arrocha e na seresta.

Para o cantor, a parceria com Gusttavo Lima representa não apenas uma conquista pessoal, mas um marco para o Espírito Santo. “Não é só por mim. É pelo nosso estado. Ter o número um do país gravando com um artista capixaba é histórico. Quero levar a nossa música e a nossa energia para o mundo”, afirmou.

Este vídeo pode te interessar