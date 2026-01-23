Elogiada

Cantora capixaba Luiza Andrade canta para Gusttavo Lima e recebe elogio: "Voz ela tem"

Momento foi registrado em vídeo e mostra Luiza interpretando uma canção diante do sertanejo, que reagiu com atenção e admiração

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:20

A cantor capixaba Luiza Andrade com o sertanejo Gusttavo Lima Crédito: Acervo pessoal

A cantora capixaba Luiza Andrade viveu um momento que ela define como um marco na própria trajetória artística. Em um encontro com Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música brasileira, a artista cantou para o sertanejo, recebeu elogios e protagonizou uma troca que rapidamente chamou atenção nas redes sociais.

O momento foi registrado em vídeo e mostra Luiza interpretando uma canção diante de Gusttavo Lima, que reage com atenção e admiração. Após a apresentação, o cantor elogia a performance da capixaba, em uma cena que simboliza, segundo ela, a confirmação de que está no caminho certo. "Voz ela tem", disse o cantor.

“O que eu vivi foi um marco. Deus conecta propósitos através da história de cada um”, afirma Luiza, em entrevista exclusiva.

O encontro aconteceu em São Paulo, durante uma reunião que reuniu empresários, investidores e nomes influentes de diferentes áreas, em um dos maiores escritórios de investimento do país. Para a cantora, o contexto tornou tudo ainda mais simbólico.

Trajetória marcada por coragem e identidade capixaba

Natural do Espírito Santo, Luiza Andrade carrega uma história de persistência e movimento. A cantora deixou o Estado para estudar e desenvolver a carreira em São Paulo, enfrentando os desafios comuns a quem aposta tudo na música autoral e na construção de um nome no cenário nacional.

Eu sou guerreira, viu?

No encontro com Gusttavo Lima, outro detalhe chamou atenção: o próprio sertanejo relembrou, em um segundo vídeo nas redes, o período em que morou no Espírito Santo no início da carreira, criando uma conexão ainda mais forte com a artista capixaba."Tenho uma história linda com o Espírito Santo. Cheguei em Guarapari em 2003, na Praia do Morro", conta o sertanejo.

Apesar da grandiosidade do momento, a cantora conta que a experiência foi surpreendentemente acolhedora. “Cantar naquela sala foi surreal, mas eu me senti em casa. Isso prova que estou no caminho certo. Eu pertenço a essa comunidade dos fortes, e minha tropa de guerreiras está comigo nessa jornada”, afirma.

