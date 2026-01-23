Jacaraípe recebe Verão com Jesus neste sábado (24)

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:41
A Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, vai se transformar em um espaço de fé, oração e louvor neste sábado (24), a partir das 18h, durante a 20ª edição do “Verão com Jesus”. A expectativa é de que o evento reuna um público de cerca de 8 mil pessoas. A entrada é gratuita.
As atrações nacionais desta edição são as cantoras Waleska Mayssa, um dos principais nomes da música gospel no Brasil, e Lavinnia, vocalista da Get Worship Floripa, que vem conquistando o país com sua voz firme.
Entre as atrações locais, destaque para o cantor Breno Ferreira, referência entre os jovens capixabas, e para a cantora Grabeiely, vencedora das audições no ano passado e reconhecida como a mais bela voz do Verão com Jesus 2025.
Nesta edição, cinco vozes foram escolhidas pelo público por meio do Instagram e disputam o direito de retornar ao evento, em 2027, como grande vencedor. Como premiação, o vencedor receberá troféu, camarim, apresentação ao vivo com banda e arranjos profissionais, além de participação nos materiais de divulgação do evento.
O Verão com Jesus abre espaço todos os anos para revelar talentos do município. Em 2026, além das atrações confirmadas, o evento contará com a apresentação dos cinco finalistas do concurso Voz Gospel Serrana.
“Recebemos mais de 90 inscritos, que enviaram vídeos de suas apresentações. A escolha está sendo feita por votação popular na página oficial do evento, @veraocomjesus. No dia do evento, novamente por decisão do público, os cinco finalistas se apresentam em busca do troféu da mais bela voz gospel serrana de 2026”, explica o pastor Marcelo Ferreira.
