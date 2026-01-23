Estrela pop

Famoso bar de rock de Vila Velha terá festa inspirada em Justin Bieber

Além de Vila Velha, outras oito cidades devem receber o evento pelo país. Os ingressos já estão à venda

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:22

Justin Bieber marcou gerações e é dono de diversos hits Crédito: Divulgação | @anny.laranjeira

Atenção beliebers! Um evento em Vila Velha está sendo preparado especialmente para vocês. É a Festa do Justin, que acontece no dia 7 de março, no Correria Music Bar, e promete muito agito paras os fãs do ídolo pop. Os últimos ingressos já estão à venda por R$ 30, pelo site Sympla.

Além do Espírito Santo, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém também recebem o evento. Segundo Wellison, DJ residente e produtor da festa, o motivo do nosso Estado ter entrado na rota dos locais foi a alta demanda.

A escolha dos locais acontece com base na demanda do público, parcerias e na vontade de levar a festa pra lugares que muitas vezes ficam fora do eixo tradicional. O Espírito Santo entrou justamente por pedidos dos fãs

O projeto existe há pouco mais de sete meses e começou como uma festa pontual em homenagem à trajetória de Justin Bieber. Com o tempo, a proposta ganhou visibilidade e passou a ser solicitada por fãs de outros estados, o que levou a produção a expandir o evento para diferentes regiões do Brasil.

A programação musical é centrada na obra de Justin, mas também inclui outros nomes do pop. Os sets são planejados previamente, com divisão dos álbuns entre os DJs, para garantir que diferentes períodos da carreira do cantor sejam contemplados.

Não há um dress code definido para o evento, embora seja comum que o público compareça com camisetas, bandeiras e outros itens relacionados ao artista. De acordo com a organização, esse tipo de participação reflete o envolvimento dos fãs com o projeto.

SERVIÇO

FESTA DO JUSTIN

Data: 8 de março de 2026

8 de março de 2026 Ingressos: a partir de R$ 30, pelo site Sympla

a partir de R$ 30, pelo site Sympla Local: Correria Music Bar

Correria Music Bar Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha

Este vídeo pode te interessar