Editorias do Site
Redes Sociais

Famoso bar de rock de Vila Velha terá festa inspirada em Justin Bieber

Além de Vila Velha, outras oito cidades devem receber o evento pelo país. Os ingressos já estão à venda

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:22

Festa temática de Justin Bieber promete agitar o ES
Justin Bieber marcou gerações e é dono de diversos hits Crédito: Divulgação | @anny.laranjeira

Atenção beliebers! Um evento em Vila Velha está sendo preparado especialmente para vocês. É a Festa do Justin, que acontece no dia 7 de março, no Correria Music Bar, e promete muito agito paras os fãs do ídolo pop. Os últimos ingressos já estão à venda por R$ 30, pelo site Sympla.

Além do Espírito Santo, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém também recebem o evento. Segundo Wellison, DJ residente e produtor da festa, o motivo do nosso Estado ter entrado na rota dos locais foi a alta demanda.

A escolha dos locais acontece com base na demanda do público, parcerias e na vontade de levar a festa pra lugares que muitas vezes ficam fora do eixo tradicional. O Espírito Santo entrou justamente por pedidos dos fãs

O projeto existe há pouco mais de sete meses e começou como uma festa pontual em homenagem à trajetória de Justin Bieber. Com o tempo, a proposta ganhou visibilidade e passou a ser solicitada por fãs de outros estados, o que levou a produção a expandir o evento para diferentes regiões do Brasil.

A programação musical é centrada na obra de Justin, mas também inclui outros nomes do pop. Os sets são planejados previamente, com divisão dos álbuns entre os DJs, para garantir que diferentes períodos da carreira do cantor sejam contemplados.

Não há um dress code definido para o evento, embora seja comum que o público compareça com camisetas, bandeiras e outros itens relacionados ao artista. De acordo com a organização, esse tipo de participação reflete o envolvimento dos fãs com o projeto.

SERVIÇO

FESTA DO JUSTIN

  • Data: 8 de março de 2026
  • Ingressos: a partir de R$ 30, pelo site Sympla
  • Local: Correria Music Bar
  • Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - “Não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show em Guarapari

“Não tô mais sozinha no palco”, diz Lauana Prado antes de show em Guarapari

Imagem - Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Imagem - Exposição no ES reúne motos históricas com raridade única no mundo

Exposição no ES reúne motos históricas com raridade única no mundo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Jacaraípe recebe Verão com Jesus neste sábado (24)

Jacaraípe recebe Verão com Jesus neste sábado (24)
Imagem - De lagosta a falafel, as novidades fresquinhas nos cardápios de verão do ES

De lagosta a falafel, as novidades fresquinhas nos cardápios de verão do ES
Imagem - O que estreia no Prime Video em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries para assistir

O que estreia no Prime Video em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries para assistir