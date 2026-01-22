Exposição no ES reúne motos históricas com raridade única no mundo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:04
A paixão pelas motocicletas ganham espaço na Grande Vitória a partir desta quinta-feira (22), com a inauguração da exposição Museu da História da Moto, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Gratuita e aberta ao público, a mostra apresenta 20 motocicletas que vão de modelos clássicos a exemplares históricos e customizados, além de obras de arte, esculturas e acessórios exclusivos ligados ao universo das duas rodas.
Entre os principais atrativos está a única Harley-Davidson de espelho do mundo, criada pelo designer Ricardo Benucci, da Benucci Gallery. A motocicleta será exibida pela primeira vez ao público e promete ser um dos pontos mais visitados da exposição. Outro destaque é a participação da piloto Lissa Miranda, campeã brasileira de Flat Track em 2023 e uma das poucas mulheres a competir em pódios mistos da modalidade no país. A data da visita da atleta ainda será divulgada pela organização.
A exposição reúne diferentes estilos de motocicletas que se tornaram referência mundial, como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper, e propõe uma viagem pela história das motos, contextualizando sua presença em acontecimentos marcantes desde o fim do século XIX.
Outro núcleo que chama a atenção do público é a instalação dedicada à Segunda Guerra Mundial, que inclui uma motocicleta original Zündapp, fabricada em 1934. O acervo conta ainda com duas motos de arte: uma Harley-Davidson produzida em borracha e uma escultura feita a partir de peças metálicas soldadas, que juntas formam uma Harley Chopper.
Além das motocicletas, os visitantes poderão conferir acessórios exclusivos utilizados na customização. A Exposição Museu da História da Moto segue em cartaz no Shopping Praia da Costa e se apresenta como uma opção de lazer para apaixonados por motos e para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória e a importância desses veículos ao longo da história.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta