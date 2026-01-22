Novidade

Exposição no ES reúne motos históricas com raridade única no mundo

Museu da História da Moto chega ao shopping Praia da Costa com exposição inédita da única Harley-Davidson de espelhos do mundo

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:04

Entre os principais atrativos está a única Harley-Davidson de espelho do mundo Crédito: Divulgação

A paixão pelas motocicletas ganham espaço na Grande Vitória a partir desta quinta-feira (22), com a inauguração da exposição Museu da História da Moto, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Gratuita e aberta ao público, a mostra apresenta 20 motocicletas que vão de modelos clássicos a exemplares históricos e customizados, além de obras de arte, esculturas e acessórios exclusivos ligados ao universo das duas rodas.

Entre os principais atrativos está a única Harley-Davidson de espelho do mundo, criada pelo designer Ricardo Benucci, da Benucci Gallery. A motocicleta será exibida pela primeira vez ao público e promete ser um dos pontos mais visitados da exposição. Outro destaque é a participação da piloto Lissa Miranda, campeã brasileira de Flat Track em 2023 e uma das poucas mulheres a competir em pódios mistos da modalidade no país. A data da visita da atleta ainda será divulgada pela organização.

A exposição reúne diferentes estilos de motocicletas que se tornaram referência mundial, como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper, e propõe uma viagem pela história das motos, contextualizando sua presença em acontecimentos marcantes desde o fim do século XIX.

Motocicletas como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper Crédito: Divulgação

Outro núcleo que chama a atenção do público é a instalação dedicada à Segunda Guerra Mundial, que inclui uma motocicleta original Zündapp, fabricada em 1934. O acervo conta ainda com duas motos de arte: uma Harley-Davidson produzida em borracha e uma escultura feita a partir de peças metálicas soldadas, que juntas formam uma Harley Chopper.

Além das motocicletas, os visitantes poderão conferir acessórios exclusivos utilizados na customização. A Exposição Museu da História da Moto segue em cartaz no Shopping Praia da Costa e se apresenta como uma opção de lazer para apaixonados por motos e para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória e a importância desses veículos ao longo da história.

SERVIÇO

Exposição Museu da História da Moto



Horário: segunda a sábado (10h às 22h), domingos e feriados (14h às 21h)

segunda a sábado (10h às 22h), domingos e feriados (14h às 21h) Local: Shopping Praia da Costa – Pracinha do Praia, piso L1

Shopping Praia da Costa – Pracinha do Praia, piso L1 Entrada gratuita



