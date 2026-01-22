Editorias do Site
Exposição no ES reúne motos históricas com raridade única no mundo

Museu da História da Moto chega ao shopping Praia da Costa com exposição inédita da única Harley-Davidson de espelhos do mundo

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:04

Harley-Davidson única é exposta no Museu da História da Moto em Vila Velha
Entre os principais atrativos está a única Harley-Davidson de espelho do mundo Crédito: Divulgação

A paixão pelas motocicletas ganham espaço na Grande Vitória a partir desta quinta-feira (22), com a inauguração da exposição Museu da História da Moto, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Gratuita e aberta ao público, a mostra apresenta 20 motocicletas que vão de modelos clássicos a exemplares históricos e customizados, além de obras de arte, esculturas e acessórios exclusivos ligados ao universo das duas rodas.

Entre os principais atrativos está a única Harley-Davidson de espelho do mundo, criada pelo designer Ricardo Benucci, da Benucci Gallery. A motocicleta será exibida pela primeira vez ao público e promete ser um dos pontos mais visitados da exposição. Outro destaque é a participação da piloto Lissa Miranda, campeã brasileira de Flat Track em 2023 e uma das poucas mulheres a competir em pódios mistos da modalidade no país. A data da visita da atleta ainda será divulgada pela organização.

A exposição reúne diferentes estilos de motocicletas que se tornaram referência mundial, como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper, e propõe uma viagem pela história das motos, contextualizando sua presença em acontecimentos marcantes desde o fim do século XIX.

Harley-Davidson única é exposta no Museu da História da Moto em Vila Velha
Motocicletas como Café Racer, Scrambler, Bobber e Chopper Crédito: Divulgação

Outro núcleo que chama a atenção do público é a instalação dedicada à Segunda Guerra Mundial, que inclui uma motocicleta original Zündapp, fabricada em 1934. O acervo conta ainda com duas motos de arte: uma Harley-Davidson produzida em borracha e uma escultura feita a partir de peças metálicas soldadas, que juntas formam uma Harley Chopper.

Além das motocicletas, os visitantes poderão conferir acessórios exclusivos utilizados na customização. A Exposição Museu da História da Moto segue em cartaz no Shopping Praia da Costa e se apresenta como uma opção de lazer para apaixonados por motos e para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória e a importância desses veículos ao longo da história.

SERVIÇO

  • Exposição Museu da História da Moto
  • Horário: segunda a sábado (10h às 22h), domingos e feriados (14h às 21h)
  • Local: Shopping Praia da Costa – Pracinha do Praia, piso L1
  • Entrada gratuita

