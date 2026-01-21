Kanabaus retorna aos palcos após 15 anos e lança single no Delírio Tropical

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:34
Após 15 anos longe dos palcos, a banda Kanabaus retorna à cena musical resgatando a essência do reggae e as fortes influências jamaicanas. A volta vem acompanhada de novidade: o lançamento do single “Feel The Spirit”, a primeira música inédita do grupo desde 2011.
O palco desse reencontro será o Festival Delírio Tropical, onde a banda se apresenta no dia 24 de janeiro, às 18h, na praia de Itapuã, em Vila Velha. O evento tem entrada gratuita.
Para o show de retorno, a Kanabaus aposta em uma formação robusta, fiel aos arranjos clássicos do reggae, reunindo guitarra, baixo, violão, quatro teclados, escaleta, bateria, percussão, trombone, trompete e saxofone. O repertório mescla composições autorais com grandes clássicos do gênero, incluindo sucessos de Israel Vibration, The Abyssinians e Bob Marley.
“Além da banda completa, teremos a participação do Dubs Ruy, promovendo um grande encontro de gerações da música produzida no Espírito Santo”, destaca Gustavo Braz, vocalista da banda.
A Kanabaus é natural de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e teve início no final de 1998, conforme registros de integrantes da formação original. Na época, o grupo definia seu som como reggae ragga roots jamaicano, com forte ênfase no estilo rub-a-dub.
