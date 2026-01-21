De volta

Kanabaus retorna aos palcos após 15 anos e lança single no Delírio Tropical

Grupo de reggae retorna aos palcos no Festival Delírio Tropical, em Vila Velha, marcando nova fase com a inédita “Feel The Spirit”.

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:34

Kanabauspromete muito reggae em nova fase Crédito: Divulgação

Após 15 anos longe dos palcos, a banda Kanabaus retorna à cena musical resgatando a essência do reggae e as fortes influências jamaicanas. A volta vem acompanhada de novidade: o lançamento do single “Feel The Spirit”, a primeira música inédita do grupo desde 2011.

O palco desse reencontro será o Festival Delírio Tropical, onde a banda se apresenta no dia 24 de janeiro, às 18h, na praia de Itapuã, em Vila Velha. O evento tem entrada gratuita.

Para o show de retorno, a Kanabaus aposta em uma formação robusta, fiel aos arranjos clássicos do reggae, reunindo guitarra, baixo, violão, quatro teclados, escaleta, bateria, percussão, trombone, trompete e saxofone. O repertório mescla composições autorais com grandes clássicos do gênero, incluindo sucessos de Israel Vibration, The Abyssinians e Bob Marley.

“Além da banda completa, teremos a participação do Dubs Ruy, promovendo um grande encontro de gerações da música produzida no Espírito Santo”, destaca Gustavo Braz, vocalista da banda.

A Kanabaus é natural de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e teve início no final de 1998, conforme registros de integrantes da formação original. Na época, o grupo definia seu som como reggae ragga roots jamaicano, com forte ênfase no estilo rub-a-dub.

Programação - Sábado (24)

9h - DJ Sista Ilu

10h - Banda de Congo Tambor Jacaranema

11h - Já Gamei convida SambAdm

13h - Bloco Balança Penha

14h - Lambuza convida Pedro Perez

15h30 – DJ Sista Ilu

16h - Sheep Parafina convida Intóxicos

17h30 – DJ Sista Ilu

18h - Kanabaus convida Dub's Ruy

19h30 - DJ Sista Ilu

20h - Luau do Abreu (convida Isa Cruz, Saulin e Mariana Coelho)

22h – DJ Sista Ilu

22h30 - Xá da Índia especial Bailinho do Ben

Local: Praia de Itapuã, Vila Velha

Praia de Itapuã, Vila Velha Entrada: gratuita

Este vídeo pode te interessar