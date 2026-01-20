Sommerfest 2026

Sommerbaum: árvore simbólica dá início ao verão alemão em Domingos Martins

Árvore que está na praça central foi enfeitada com fitas, flores e símbolos, representando a tradição germânica no ES

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:25

Sommerbaum sendo hasteada em Domingos Martins Crédito: Flaviano Schneider

A Sommerfest 2026, festa alemã tradicional do verão, começou oficialmente no Espírito Santo. O lançamento do evento foi marcado pelo hasteamento da Sommerbaum, um dos símbolos mais importantes da celebração, realizado no sábado (17), na Praça Central de Domingos Martins.

Em alemão, Sommerbaum significa “árvore de verão”. A tradição funciona de forma semelhante à de um mastro festivo e simboliza o início das comemorações. Geralmente, trata-se de um tronco ou árvore decorada com fitas coloridas, flores, bandeiras e elementos da cultura germânica, que reforçam o clima de alegria e união da festa.

A "árvore" geralmente é um tronco enfeitado com fintas, bandeiras, flores e símbolos Crédito: Flaviano Schneider

Instalada em um dos pontos mais emblemáticos da cidade, a Sommerbaum se transforma em um marco visual da festa, convidando moradores e visitantes a mergulharem no espírito festivo, com gastronomia típica, apresentações culturais e música. Segundo a organização, o hasteamento foi um verdadeiro trabalho coletivo: a árvore foi erguida por muitas mãos e foi preciso força (e a ajudinha de um guindaste).

Nesta edição, a nova tradição ganhou um significado ainda mais especial: a decoração conta com brasões que representam as primeiras famílias que ajudaram a construir a história, a cultura e a cidade de Domingos Martins, reforçando o vínculo entre a festa, a memória e as rapizes germânicas.

A Sommerfest acontece de 17 de janeiro a 1 de fevereiro, e a programação será divulgada em breve.

