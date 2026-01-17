Aventura em família

Do ES ao Ushuaia: a família capixaba que está cruzando a América do Sul de carro

Viagem reúne pais e dois filhos em expedição sem roteiro fixo; o diagnóstico de autismo do primogênito foi um dos impulsos para cair na estrada

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:00

Do ES ao Ushuaia: a família capixaba que está cruzando a América do Sul de carro

A estrada já virou rotina para uma família capixaba que decidiu trocar o relógio pelo horizonte. Partindo de Cachoeiro de Itapemirim, Wellington Gama, de 42 anos, está ao volante de mais uma grande expedição pela América do Sul ao lado da esposa, Gracielle Gama, de 36, e dos filhos Theo, de 9 anos, e Raí, de 2. O destino final é simbólico : Ushuaia, o chamado “Fim do Mundo”, mas, como ele faz questão de frisar, o foco está no caminho.

“Essa é a nossa terceira expedição. A maior preocupação é com as crianças, mas vivemos um dia de cada vez na estrada. Não temos horários nem roteiro fechado. Temos objetivos”, contou Wellington, em entrevista para HZ.

O percurso atual deve somar cerca de 15 mil quilômetros, com previsão total de 45 dias, dependendo do clima e, principalmente, do ritmo dos pequenos. A chegada a Ushuaia é esperada entre 27 e 31 de janeiro.

A estrada já virou rotina para uma família capixaba que decidiu trocar o relógio pelo horizonte

O trajeto já em curso passa pelo Uruguai, segue pela lendária Carretera Austral, no Chile, passa por Santiago e entra na Argentina, com retorno planejado por Mendoza. Tudo isso sem pressa, sem cronograma rígido e com paradas guiadas pelo bem-estar das crianças.

No centro da história está Theo, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao nascer, ele passou 52 dias na UTI, enfrentou procedimentos cirúrgicos e, mais tarde, recebeu um diagnóstico tardio de autismo devido a atrasos no desenvolvimento.

Primeira grande viagem feita pela família

Antes da primeira grande viagem, a rotina da família era marcada por terapias todas as manhãs e escola à tarde. Ainda assim, Wellington e Gracielle decidiram se desafiar e encarar a vida de outra forma.

A estreia na estrada aconteceu entre 2022 e 2023, quando a família percorreu mais de 12 mil quilômetros por Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile. O carro foi adaptado para virar casa: fogão, pia, geladeira portátil e até sanitário.

A experiência foi transformadora. O engajamento e o desenvolvimento do Theo foram maravilhosos

1º expedição feita pela família

Foi nesse período, inclusive, que a família cresceu: Raí, hoje com 2 anos, é fruto daquela primeira expedição.

Viajar com crianças, especialmente com uma criança autista, exige atenção constante, mas também é o que move a família. “É a nossa maior motivação e, ao mesmo tempo, a maior preocupação. Desde o diagnóstico, o autismo nos motivou a viver intensamente. A gente busca transformar a viagem em expectativa, em momentos marcantes, para não virar tédio”, explica o pai.

Theo, por sinal, adora a rotina da estrada, tem talento para a dança e se diverte preparando comida para os animais que encontra pelo caminho.

A estreia na estrada aconteceu entre 2022 e 2023, quando a família percorreu mais de 12 mil quilômetros por Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile

As experiências anteriores reforçaram a convicção de que a estrada também educa. “Aprendemos muito a cada viagem e nos surpreendemos com tudo o que vivemos. Acho que todos os pais deveriam sair da rotina e até do conforto para viver o diferente com os filhos. As memórias que se criam são incríveis”, afirma Wellington.

Agora, com o carro novamente adaptado e a família em movimento, os Gama seguem escrevendo mais um capítulo dessa história sobre rodas. Cachoeirenses, eles levam o Espírito Santo no porta-malas e mostram que, para alguns, o verdadeiro destino não está no ponto final do mapa, mas em cada quilômetro compartilhado.

