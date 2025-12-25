Brincadeiras

Férias escolares: 10 brincadeiras simples para fortalecer o vínculo familiar

Especialistas em educação afirmam que o recesso escolar é uma oportunidade valiosa para resgatar o brincar como ferramenta de afeto

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:00

Recesso escolar é uma oportunidade valiosa para resgatar o brincar Crédito: Pexels/Cottonbro Studio

Com a chegada das férias de fim de ano, muitas famílias se veem diante de um desafio cada vez mais comum: como aproveitar o tempo livre com as crianças longe das telas e com mais presença? Especialistas em educação afirmam que o recesso escolar é uma oportunidade valiosa para resgatar o brincar como ferramenta de afeto, aprendizado e conexão entre pais e filhos.

Mais do que entretenimento, brincar estimula áreas fundamentais do desenvolvimento infantil, como linguagem, imaginação, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais. “Brincar em família é uma forma de comunicação profunda. É quando os adultos conseguem olhar verdadeiramente para a criança e dividir com ela um espaço de escuta e acolhimento”, explica Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School.

Brincar em família é uma forma de comunicação profunda Crédito: Pexels/Cottonbro Studio

Segundo educadores, não é preciso investir em brinquedos caros ou programações elaboradas. A simplicidade, aliás, é parte do sucesso dessas experiências. “O que marca a criança não é o material usado, mas a presença, a intenção e o afeto envolvidos naquele momento”, destaca Jacqueline Cappellano, coordenadora pedagógica da Escola Internacional de Alphaville, em São Paulo.

Além de fortalecer vínculos, as brincadeiras também ajudam no desenvolvimento da autonomia infantil. Outro ponto essencial durante as férias é desacelerar. A orientadora pedagógica Caroline Sternberg, do Colégio Progresso Bilíngue de Itu, reforça a importância do ócio criativo. “Diminuir o ritmo e reduzir o uso de telas permite que a criança explore o ambiente ao redor, use os sentidos e exercite a imaginação de forma mais livre”, pontua.

10 ideias de brincadeiras educativas para as férias

Para ajudar as famílias a colocarem tudo isso em prática, reunimos 10 sugestões simples, divertidas e educativas para aproveitar o tempo juntos:

1 - Caça ao tesouro temática

Com pistas espalhadas pela casa, a brincadeira estimula atenção, leitura e raciocínio lógico. O “tesouro” pode ser simbólico, como escolher o filme da noite.

2 - Criação de histórias em conjunto

Comece uma narrativa e deixe a criança decidir os rumos da trama. Vale usar bonecos, almofadas e vozes diferentes para dar vida aos personagens.

3 - Cozinha em família

Receitas simples, como bolo de caneca ou salada de frutas, ajudam a trabalhar noções de quantidade, leitura e organização de forma prática.

As receitas práticas ajudam a trabalhar noções de quantidade, leitura e organização Crédito: Pexels/Arina Krasnikova

4 - Oficinas de arte e criatividade

Caixas, rolos de papel, tinta e cola viram robôs, cidades ou capas de super-heróis em um verdadeiro laboratório de invenção.

5 - Jogos de tabuleiro e quebra-cabeças

Damas, Uno, Dominó e quebra-cabeças estimulam lógica, estratégia, vocabulário e concentração.

6 - Experimentos científicos caseiros

Vulcões de bicarbonato, feijão no algodão e brincadeiras com sombras despertam a curiosidade e o interesse pela ciência.

7 - Passeios ao ar livre

Parques, piqueniques, bicicleta e observação da natureza ajudam a gastar energia e criam memórias afetivas.

Observação da natureza ajuda a gastar energia e criam memórias afetivas Crédito: Pexels/Anna Shvets

8 - Tarefas domésticas como brincadeira

Organizar brinquedos, cuidar de plantas ou separar itens para doação pode virar um jogo cheio de significado.

9 - Música, dança e movimento

Karaokê, dança livre e instrumentos feitos em casa garantem diversão, movimento e boas risadas.

A música é uma boa ferramenta de criatividade e coordenação motora Crédito: Pexels/Vlada Karpovich

10 - Relaxamento e mindfulness infantil

Pausas para respirar, alongar e conversar sobre o dia ajudam a criança a reconhecer e organizar emoções.

