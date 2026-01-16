MoniKart

Kart da Turma da Mônica chega a Vitória pela primeira vez; saiba mais

Com sessões de 7 minutos, a atração é destinada para o público em geral, com baterias infantis ou adultas

Isadora Lima Reporter

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:54

Kart Crédito: Arthur Louzada

As férias de janeiro ganham um reforço especial para a criançada em Vitória. Pela primeira vez na capital capixaba, o MoniKart Turma da Mônica desembarca no Shopping Vitória com uma atração pensada para toda a família, reunindo aventura e adrenalina em um circuito instalado no estacionamento do subsolo do Cinemark.

Com sessões de 7 minutos, a atração é destinada para o público em geral, com baterias infantis ou adultas. Os karts temáticos podem ser pilotados conforme regulamento. O circuito funcionará todos os dias, das 15h às 21h, proporcionando um momento de lazer para a garotada.

Inspirado em um dos universos mais queridos do Brasil, o circuito traz os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena, criados pelo cartunista Maurício de Sousa. Os ingressos para a atração, realizada pela Ponto Org Eventos, estarão disponíveis na Bilheteria Digital. A bateria de 7 minutos custa R$ 79,90.

OUTRAS ATIVIDADES

E tem mais, além do kart outras formas de diversão estão disponíveis no Shopping. Até o dia 31 de janeiro, a atração SV Kids estará na Praça Central com diversas atividades interativas pensadas para estimular a imaginação dos pequenos. Entre as opções estão cantinho de pintura, piscina de bolinhas, cama elástica e oficinas criativas.

A atração permanece todos os dias, das 12h às 21h, e é para crianças de 2 a 12 anos. Menores de 05 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Os ingressos podem ser adquiridos no local é o valor varia de acordo com o tempo de permanência: R$30 para até 20 minutos e R$50 para 40 minutos. Após esse período, o valor adicional é de R$1 a cada minuto extra. O regulamento completo da atração pode ser consultado no local.

