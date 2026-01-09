Diversão

Férias espaciais: Planetário de Vitória oferece programação gratuita para o público

Espaço é uma boa opção para quem busca aliar diversão e educação. A visitação é gratuita e entrada é por ordem de chegada

Isadora Lima

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:05

Com mais de 30 anos de existência, o espaço tem a programação extendida nas férias Crédito: Leonardo Silveira/PMV

As férias chegaram! Praia, cinema e festas são atividades comuns dessa época do ano, mas já pensou em fazer um programa diferente? Com mais de 30 anos de existência, o Planetário de Vitória ainda é desconhecido para muita pessoas, um verdadeiro tesouro. Por lá, é possível garantir muita diversão e conhecimento para criançada - sem nenhum custo.

Localizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Planetário recebe grupos escolares de escolas públicas e particulares, que precisam de agendamento prévio), já o público geral é só chegar.

Tradicionalmente, as sessões acontecem todas às sextas a partir das 18h. Mas em perídos especiais, como as férias escolares, a programação pode se extender. Por isso, antes da visita é interessante consultar o perfil do Instagram (@planetariodevitoria).

MAS O QUE É O PLANETÁRIO?

Os filmes abordam temas variados e atendem a diferentes faixas etárias Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Construído com o objetivo de popularizar a astronomia e a ciência, o Planetário de Vitória oferece sessões de filmes educativos em formato fulldome (360°), em que as imagens são projetadas diretamente na cúpula, proporcionando uma experiência totalmente imersiva.



As produções abordam fenômenos físicos, biológicos e culturais do planeta e do universo. Além das sessões, o espaço também promove oficinas, palestras e outras atividades educativas.

Além das sessões, o Planetário também oferece outras atividades Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Inaugurado em junho de 1995, o Planetário é um projeto de extensão vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da Ufes, em parceria com a Prefeitura de Vitória. No âmbito municipal, integra os Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC), mantidos pela Secretaria Municipal de Educação, ao lado da Praça da Ciência, Escola da Ciência-Física, Escola de Inovação e Escola da Ciência, Biologia e História.

OUTROS ESPAÇOS

Além do Planetário, a Prefeitura de Vitória mantém outros quatro espaços dedicados ao ensino da história, ciência, física, biologia e que estão com uma programação especial de férias durante todo o mês de janeiro, na Praça da Ciência, na Enseada do Suá; da Escola da Ciência-Física e Escola de Inovação, no Parque Moscoso, e da Escola da Ciência, Biologia e História, no Sambão do Povo.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DO PLANETÁRIO

Terças: 13/01, 20/01 e 27/01

14h - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)



14h45 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)



15h30 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)



16h15 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)



17h - Filme: Avante! Para a Lua! (a partir de 12 anos)



17h30 - Filme: Dois pedacinhos de vidro: o maravilhoso telescópio (a partir de 12 anos)



Quartas: 07/01, 14/01, 21/01 e 28/01

14h - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)



14h45 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)



15h30 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)



16h15 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)



17h - Filme: O Sol: nossa estrela viva (a partir de 12 anos)



17h30 - Filme: Fronteiras (a partir de 15 anos)



Quintas: 08/01, 15/01, 22/01 e 29/01

14h - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)



14h45 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)



15h30 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)



16h15 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)



17h - Filme: Buracos Negros Supermassivos: descobrindo o invisível (a partir de 12 anos)



17h30 - Filme: Da Terra ao Universo (a partir de 8 anos)



Sextas: 09/01, 16/01, 23/01 e 30/01

14h - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)

14h45 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)



15h30 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)



16h15 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)



17h - Filme: Arqueoastronomia Maia (a partir de 12 anos)



17h30 - Filme: Filme: Avante! Para a Lua! (a partir de 12 anos)



NOITES DE SEXTA

09/01

18h - Filme: O Sol: nossa estrela viva (a partir de 12 anos)



18h30 - Os misteriosos Buracos Negros (a partir de 8 anos)



19h30 - Astronomia cultural Tupinikim e Guarani (a partir de 12 anos)



16/01

18h - Filme: Fronteiras (a partir de 15 anos)

18h30 - Reconhecimento do céu noturno (a partir de 12 anos)



19h30 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)



23/01

18h - Filme: Buracos Negros Supermassivos: descobrindo o invisível (a partir de 12 anos) 18h30 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)

19h30 - Sistema Solar: uma viagem entre os planetas (a partir de 12 anos)



30/01

18h - Filme: Da Terra ao Universo (a partir de 8 anos)

18h30 - Buracos Negros: da teoria à observação (a partir de 15 anos)



19h30 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)

Com informações da Secretária de Educação de Vitória

