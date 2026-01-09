Férias espaciais: Planetário de Vitória oferece programação gratuita para o público

Com mais de 30 anos de existência, o espaço tem a programação extendida nas férias Crédito: Leonardo Silveira/PMV
As férias chegaram! Praia, cinema e festas são atividades comuns dessa época do ano, mas já pensou em fazer um programa diferente? Com mais de 30 anos de existência, o Planetário de Vitória ainda é desconhecido para muita pessoas, um verdadeiro tesouro. Por lá, é possível garantir muita diversão e conhecimento para criançada - sem nenhum custo.
Localizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o Planetário recebe grupos escolares de escolas públicas e particulares, que precisam de agendamento prévio), já o público geral é só chegar.
Tradicionalmente, as sessões acontecem todas às sextas a partir das 18h. Mas em perídos especiais, como as férias escolares, a programação pode se extender. Por isso, antes da visita é interessante consultar o perfil do Instagram (@planetariodevitoria).
MAS O QUE É O PLANETÁRIO?
Os filmes abordam temas variados e atendem a diferentes faixas etárias Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Construído com o objetivo de popularizar a astronomia e a ciência, o Planetário de Vitória oferece sessões de filmes educativos em formato fulldome (360°), em que as imagens são projetadas diretamente na cúpula, proporcionando uma experiência totalmente imersiva.
As produções abordam fenômenos físicos, biológicos e culturais do planeta e do universo. Além das sessões, o espaço também promove oficinas, palestras e outras atividades educativas.
Além das sessões, o Planetário também oferece outras atividades Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Inaugurado em junho de 1995, o Planetário é um projeto de extensão vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da Ufes, em parceria com a Prefeitura de Vitória. No âmbito municipal, integra os Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC), mantidos pela Secretaria Municipal de Educação, ao lado da Praça da Ciência, Escola da Ciência-Física, Escola de Inovação e Escola da Ciência, Biologia e História.
OUTROS ESPAÇOS
Além do Planetário, a Prefeitura de Vitória mantém outros quatro espaços dedicados ao ensino da história, ciência, física, biologia e que estão com uma programação especial de férias durante todo o mês de janeiro, na Praça da Ciência, na Enseada do Suá; da Escola da Ciência-Física e Escola de Inovação, no Parque Moscoso, e da Escola da Ciência, Biologia e História, no Sambão do Povo.
PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DO PLANETÁRIO
Terças: 13/01, 20/01 e 27/01
14h - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)
14h45 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)
15h30 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)
16h15 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)
17h - Filme: Avante! Para a Lua! (a partir de 12 anos)
17h30 - Filme: Dois pedacinhos de vidro: o maravilhoso telescópio (a partir de 12 anos)
Quartas: 07/01, 14/01, 21/01 e 28/01
14h - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)
14h45 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)
15h30 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)
16h15 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)
17h - Filme: O Sol: nossa estrela viva (a partir de 12 anos)
17h30 - Filme: Fronteiras (a partir de 15 anos)
Quintas: 08/01, 15/01, 22/01 e 29/01
14h - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)
14h45 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)
15h30 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)
16h15 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)
17h - Filme: Buracos Negros Supermassivos: descobrindo o invisível (a partir de 12 anos)
17h30 - Filme: Da Terra ao Universo (a partir de 8 anos)
Sextas: 09/01, 16/01, 23/01 e 30/01
14h - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)
14h45 - Sistema Solar: Universo na mente das crianças (a partir de 3 anos)
15h30 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)
16h15 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)
17h - Filme: Arqueoastronomia Maia (a partir de 12 anos)
17h30 - Filme: Filme: Avante! Para a Lua! (a partir de 12 anos)
NOITES DE SEXTA
09/01
18h - Filme: O Sol: nossa estrela viva (a partir de 12 anos)
18h30 - Os misteriosos Buracos Negros (a partir de 8 anos)
19h30 - Astronomia cultural Tupinikim e Guarani (a partir de 12 anos)
16/01
18h - Filme: Fronteiras (a partir de 15 anos)
18h30 - Reconhecimento do céu noturno (a partir de 12 anos)
19h30 - Sistema Solar: Universo de aventuras (a partir de 8 anos)
23/01
18h - Filme: Buracos Negros Supermassivos: descobrindo o invisível (a partir de 12 anos) 18h30 - Reconhecimento do céu infantil (a partir de 3 anos)
19h30 - Sistema Solar: uma viagem entre os planetas (a partir de 12 anos)
30/01
18h - Filme: Da Terra ao Universo (a partir de 8 anos)
18h30 - Buracos Negros: da teoria à observação (a partir de 15 anos)
19h30 - Você quer ser astronauta? (a partir de 8 anos)
