De rapel a quadriciclo: 5 passeios imperdíveis para aproveitar as férias no ES

Do mar às montanhas, o Espírito Santo oferece experiências para todos os estilos: lancha, buggy, quadriciclo, rapel, caiaque e até travessia de veleiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:00

Cachoeira do Palito é um ponto famoso entre os praticantes de rapel Crédito: Felipe Khoury

Se a ideia é curtir o Espírito Santo além do básico “praia e descanso”, o Estado entrega muito mais do que se imagina. Há opções para quem ama água salgada, trilha, adrenalina ou simplesmente paisagens de tirar o fôlego. HZ reuniu cinco passeios imperdíveis no ES que vão da tranquilidade de uma lancha ao frio na barriga de um rapel.

1. Ilhas Tour: passeio de lancha por Vitória e Vila Velha

Para quem quer explorar o litoral com conforto e diversão, o Ilhas Tour oferece passeios de lancha compartilhados ou exclusivos pelas ilhas da capital capixaba. O roteiro inclui saída da Praia do Ribeiro, passagem por pontos históricos do Canal de Vitória e paradas para banho na Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Sagrado e Ilha da Xuxa.

O passeio dura cerca de 4 horas e inclui marinheiro, tapetes flutuantes, flutuadores e som bluetooth. Valores a partir de R$ 375 por pessoa. Já os passeios exclusivos, ideal para juntar a turma, são a partir de R$ 1.699. Mais informações pelo site www.ilhastour.com

Passeio de lancha por Vitória e Vila Velha Crédito: Canva

2. Buggy e quadriciclo em Guarapari: aventura sobre rodas

Guarapari também é destino certo para quem gosta de emoção. Os passeios de buggy levam os visitantes por praias e montanhas, com paradas para fotos e banho de mar. O destaque fica para o Litoral Completo, com 2 horas de duração, e a Rota da Ferradura, que passa por cafeterias, cervejarias artesanais e restaurantes locais.

Já os passeios de quadriciclo exploram trilhas e cachoeiras, como a Cachoeira do Barbudo e a Cachoeirinha, com opções para uma ou duas pessoas por veículo. Valores a partir de R$150. Você pode conseguir mais informações pelo número (27) 99914-6378.

3. Rapel pelo ES: adrenalina com vista privilegiada

Para quem gosta de desafios verticais, os Rapeleiros Capixabas são referência no estado. O grupo realiza descidas de rapel em cachoeiras, como a do Palito, em Santa Leopoldina, e paredões naturais em diferentes regiões do ES. Além disso, eles organizam expedições ao Pico da Bandeira, um dos pontos mais altos do Brasil.

As atividades acontecem com frequência nos fins de semana e são ideais tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência. As atividades custam a partir de R$ 80 e você pode conferir mais detalhes no site www.rapeleiroscapixabas.com.br.

4. Alma Nativa: caiaque, trilhas e ecoturismo

O Caparaó capixaba tem inúmeras belezas e atrativos naturais Crédito: Ramon Porto

Se a proposta é conexão com a natureza, a Alma Nativa oferece passeios guiados de caiaque, trilhas, rapel e viagens de ecoturismo. Entre as experiências estão a remada até as Ilhas Itatiaia, em Vila Velha, e travessias no Parque Nacional do Caparaó.

Os passeios combinam aventura, contemplação e segurança, sempre com guias especializados. As atividades custam a partir de R$65 e você pode conferir mais informações no site www.almanativa.com.br.

5. Veleiros pelo litoral capixaba: do pôr do sol à travessia completa

Para quem prefere experiências guiadas pelo ritmo do vento e do mar, duas opções se destacam no litoral capixaba. O Veleiro San7 oferece uma vivência completa com duração aproximada de 24 horas, em uma travessia entre Vitória e Guarapari, passando pela região das Três Ilhas.

O veleiro San7 faz diversas opções de passeios Crédito: Reprodução/Instagram/@veleirosan7

O roteiro inclui trilhas, mergulho livre, churrasco a bordo, pernoite na embarcação e retorno ao amanhecer. O valor do passeio é de R$ 770 por pessoa, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (27) 99888-3906.

Já o Veleiro Kareba é indicado para quem busca passeios mais curtos pela Baía de Vitória. A embarcação oferece roteiros de quatro ou seis horas, com paradas para banho e refeições a bordo. Os valores começam a partir de R$ 150 por pessoa. Informações pelo número (27) 998971508.

Seja para relaxar, se aventurar ou descobrir novos ângulos do estado, o Espírito Santo prova que tem passeio para todos os gostos: do mar às montanhas, do silêncio da remada ao ronco do quadriciclo.

