Pra se divertir: conheça 5 parques aquáticos para curtir o verão capixaba

Do litoral ao interior, o Espírito Santo reúne parques aquáticos com atrações para todas as idades, ideais para refrescar e aproveitar as férias

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:00

Thermas Internacional do Espírito Santo Crédito: Reprodução Thermas Internacional do Espírito Santo

Com as férias escolares, temperaturas altas e clima perfeito para atividades ao ar livre, o verão no Espírito Santo combina com água, diversão e momentos em família. Para quem quer fugir do calor e garantir entretenimento para todas as idades, os parques aquáticos espalhados pelo Estado surgem como ótima opção.

Com atrações que vão de toboáguas radicais a áreas infantis e espaços para relaxar, esses destinos prometem refrescar e animar a temporada mais quente do ano. Confira a seleção de HZ:

Thermas Internacional do Espírito Santo

Thermas Internacional do Espírito Santo Crédito: Reprodução Instagram @thermas.es

Localizado em Guarapari, o Thermas é um parque aquático tropical conhecido por abrigar a maior cachoeira artificial da América Latina. O espaço conta com mais de 10 piscinas para todas as idades, bar molhado, piscina infantil gigante e diversas outras atrações.

O clube aquático ganha destaque com a atração Parque dos Dinossauros, que promete se tornar um referencial turístico em 2026.

Diária: a partir de R$ 70

Informações: www.thermasdoespiritosanto.com

AquaMania

AquaMania Crédito: Reprodução/AquaMania

Com mais de 25 atrações, o AquaMania é um parque aquático temático inspirado no universo pirata. Entre os destaques estão a Enseada do Pirata, com navio e escorregadores, e os kamikazes. Para quem busca adrenalina, o Super Crock e as Corredeiras garantem muita emoção.

Já quem prefere relaxar pode aproveitar o Rio Lento, flutuando de boia pelo parque, ou curtir a piscina de ondas Bacutanga, que simula o clima das praias capixabas. Um espaço pensado para diversão, aventura e descanso em família.

Ingressos: a partir de R$ 90

Informações: www.aquamania.com.br

Guriri Beach Acqua Park

Guriri Beach Acqua Park Crédito: Reprodução Guriri Beach Acqua Park

Localizado em São Mateus, o Guriri Beach Acqua Park conta com toboáguas infantis e adultos, tobobóia, playground infantil, rio de correnteza, piscina semi-olímpica e piscina infantil, atendendo públicos de todas as idades.

Ingressos: a partir de R$ 60

Informações: Instagram @guriribeachoficial

Fazenda Camping

Fazenda Camping Crédito: Reprodução Instagram @fazendacamping

Localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, a Fazenda Camping funciona aos sábados e domingos, das 8h às 17h, com acesso às piscinas liberado entre 9h30 e 16h30. O espaço é ideal para quem busca lazer com tranquilidade, reunindo opções para toda a família em meio à natureza.

A estrutura conta com nove piscinas, duas delas com rampas escorregadoras, além de área para eventos, campo de futebol e espaço para churrasco. São mais de 120 churrasqueiras disponíveis, sendo cerca de 20 cobertas e outras espalhadas sob as árvores. O local também possui restaurante.

Valores

Crianças até 4 anos: entrada gratuita

Crianças a partir de 5 anos e adultos: R$ 20 (meia-entrada)

Reservas (opcionais)

Quiosque coberto: R$ 250 (até 10 pessoas)

Churrasqueira avulsa: R$ 100 (até 5 pessoas)

Pessoas excedentes pagam a diferença na portaria

Informações: www.fazendacamping.com.br

Linhares Beach Acqua Park

Linhares Beach Acqua Park Crédito: Reprodução Linhares Beach Acqua Park

Localizado em Linhares, o Linhares Beach Acqua Park funciona aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, na Estrada para Pontal do Ipiranga. A estrutura reúne atrações para todas as idades. O grande destaque é a Torre dos Toboáguas, que abriga o Kamikaze, considerado o mais alto do Espírito Santo, com 27 metros de altura em queda livre, além de outros dois toboáguas radicais.

Para as crianças, o parque conta com um parquinho infantil temático, com castelo, navio, baleia, rampas e diversos escorregadores, além de uma área kids dedicada aos pequenos. O espaço também oferece opções para quem prefere atividades fora da água, como campo de futebol, sinucas, futmesa e tênis de mesa.

Ingressos individuais:

Não sócio: R$ 100

R$ 100 Acompanhante de sócio: R$ 60 (até 5 convidados)

R$ 60 (até 5 convidados) Meia-entrada: R$ 50 (crianças abaixo de 1,30 m, pessoas acima de 60 anos e estudantes com carteirinha válida)

R$ 50 (crianças abaixo de 1,30 m, pessoas acima de 60 anos e estudantes com carteirinha válida) Crianças abaixo de 1 metro: entrada gratuita

