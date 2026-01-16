Para toda a família!

Com Sandra de Sá, Festival dos Golfinhos une música e sustentabilidade em Vitória

Evento gratuito ainda conta com diversas atrações regionais, feira de artesanato e ações de sustentabilidade. Confira a programação

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:00

Sandra de Sá é atração do primeiro Festival Golfinhos Crédito: Alexandre Moreira/Folhapress

Nos dias 25 e 26 de abril, a Praia da Guarderia, em Vitória, recebe a primeira edição do Festival Golfinhos, um evento com shows nacionais e regionais, atividades ambientes, feira criativa e um prêmio voltado à música autoral capixaba.

Totalmente gratuito, o festival busca valorizar a cultural local e a preservação da biodiversidade marinha. Como atração principal, Sandra de Sá promete agitar o público capixaba. A apresentação da cantora acontece no domingo (26), ao lado de Samba Ju. Segundo a organização, estão em negociação cantores nacionais como Zeca Baleiro, Mãe Ana. Lourena e Cynthia Luz.

O evento conta ainda com um prêmio musical, que vai selecionar seis músicos capixabas como finalistas para se apresentar no festival. O vencedor garante vaga no Festival da Baleia, que acontece em julho, e ainda será premiado.

Praia da Guarderia, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

E não para por aí: nomes como Charlie Brothers, Fred Macucos, DJ Bombril, Já Gamei, Chocolate Javaroots, Renato Casanova, Samba das Meninas, Rodrigo CX, Bob Rastaclone e Marcelo Ribeiro sobem ao palco do festival representando a música capixaba.

A programação ainda inclui Remada pelos Golfinhos, multirão de limpeza da praia, exposição de artistas locais, recreação infantil, espaço kids e feira pet. São esperadas 10 mil pessoas durante os dois dias de evento.

Serviço

Festival Golfinhos

Local: Praia da Guarderia, em Vitória

Quando: 25 e 26 de abril

Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar