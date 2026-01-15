Editorias do Site
Henrique e Juliano no ES: venda de ingressos abre nesta sexta (16)

Apresentação da dupla acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:38

Festival de Alegre 2024
Dupla Henrique & Juliano  Crédito: Arthur Louzada

A dupla sertaneja Henrique & Juliano vem ao Espírito Santo no dia 5 de setembro, com o show "Manifesto Musical". A apresentação acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e os ingressos já começam a ser vendidos nesta sexta (16). 

Segundo a organização, a previsão é de que os ingressos esgotem em menos de 24 horas. Isso porque milhares de fãs já se cadastraram na plataforma de vendas antes mesmo delas iniciarem. 

O álbum Manifesto Musical, que dá nome à turnê, é o mais ouvido da década no Spotify Brasil, dando ainda mais força ao projeto que já arrastou multidões pelo país. Os ingressos para o show no Estádio Kleber Andrade começam a ser vendidos no dia 16 de janeiro, nesta sexta-feira, exclusivamente pela plataforma Guichê Web.

