Festival da Uva e do Vinho anuncia 60ª edição histórica com novidades em Alfredo Chaves

Evento comemora 60 anos com programação reúne gastronomia, vinhos artesanais, feira rural, apresentações culturais, sorteios e atividades para toda a família

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:00

Festival da Uva e do Vinho anuncia datas da próxima edição Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves

Alfredo Chaves já se prepara receber a 60ª edição do Festival da Uva e do Vinho. O distrito de São Bento de Urânia vai ficar movimentado nos dias 7 e 8 de março, com uma das celebrações mais famosas e simbólicas do município, que reúne cultura, agricultura familiar e a tradição dos produtores locais.

Com expectativa de comercializar cerca de duas toneladas de uva, o festival também será vitrine para uma ampla variedade de vinhos artesanais, produzidos por agricultores do próprio distrito e de comunidades vizinhas.

Mais do que uma festa, o evento é reconhecido por valorizar o trabalho das famílias produtoras, fortalecendo a economia local e mantendo viva uma tradição que se renova a cada edição.

Entre os momentos mais aguardados está o desfile para a escolha da Rainha e Princesa da Uva e do Vinho, que movimenta a comunidade e homenageia a identidade cultural da região. O público também poderá visitar a Feira da Agricultura Familiar, com exposição e venda de produtos como frutas, hortaliças, doces caseiros, embutidos, artesanato e o tradicional inhame, símbolo da produção local.

Festival da Uva e do Vinho terá edição histórica com toneladas de uva no ES Crédito: Divulgação prefeitura de Alfredo Chaves

Durante os dois dias de programação, moradores e visitantes poderão aproveitar shows musicais, apresentações culturais, sorteios e atrações pensadas para toda a família, reforçando o clima comunitário e acolhedor que marca o Festival da Uva e do Vinho desde suas primeiras edições. A programação completa será anunciada em breve.

Com seis décadas de história, o evento se consolida como um dos principais símbolos culturais de Alfredo Chaves, contribuindo para o turismo rural e para a preservação das tradições do interior capixaba. A realização conta com apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves e da Aderes, reforçando a importância do festival para o desenvolvimento econômico e cultural da região.

