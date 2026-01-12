Filmes

O que ganha um vencedor do Globo de Ouro? Mimos incluem estadias em hotéis de luxo e vinhos

Campeões recebem uma seleção de presentes escolhidos pela organização do prêmio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:23

Globo de Ouro Crédito: Golden Globes/Divulgação

Além da estatueta, os vencedores do Globo de Ouro recebem uma seleção de presentes e experiências oferecidas pela organização do prêmio. Nesta edição da cerimônia, que aconteceu na noite deste domingo, 11, o pacote foi batizado de "The Ultimate Gift Bag" e reúne itens avaliados em valor total próximo de US$ 1 milhão.

O conjunto é entregue exclusivamente a quem sobe ao palco na premiação e permite que cada convidado escolha as experiências de acordo com seus interesses. De acordo com a organização, a edição deste ano ampliou o número de viagens internacionais em relação ao ano anterior e reuniu opções nas áreas de turismo, bem-estar, beleza, vinhos e destilados.

Uma bolsa como peça central

O item central do pacote é a Atlas Signature Duffel Bag, desenvolvida especialmente para o Globo de Ouro em colaboração com a Robb Report. A bolsa é confeccionada em camurça natural, tem forro de algodão, ferragens em tom dourado feitas com metais reciclados e acompanha uma etiqueta de viagem com a marca da premiação.

Além da bolsa, os vencedores recebem um guia detalhado com a descrição das 35 experiências e produtos disponíveis nesta edição.

Viagens e experiências internacionais

Entre os principais atrativos estão estadias em destinos considerados exclusivos. O pacote inclui, por exemplo, hospedagens em vilas à beira-mar no México e no Caribe, experiências em resorts nas Maldivas, na Tailândia e em Bali, além de estadias em hotéis de luxo em cidades como Bangkok e Cingapura.

Também fazem parte da seleção cruzeiros em iates de alto padrão na Indonésia, roteiros por lodges na Nova Zelândia e acesso a experiências automotivas promovidas pela Robb Report nos Estados Unidos. Algumas ofertas têm quantidade limitada e são disponibilizadas por ordem de escolha.

Beleza, bem-estar e autocuidado

Na área de beleza e bem-estar, os convidados podem optar por produtos de cuidados com a pele, equipamentos tecnológicos para tratamentos capilares, assinaturas de suplementos voltados ao envelhecimento saudável e experiências em spas.

Entre os itens oferecidos estão kits de skincare, massagens para duas pessoas e associações a clubes e academias privadas.

Bebidas e experiências gastronômicas

O segmento de bebidas reúne rótulos selecionados e experiências ligadas ao universo do vinho e dos destilados. A lista inclui assinaturas de clubes de vinho do Napa Valley (Califórnia, EUA), garrafas de uísque produzidas exclusivamente para os convidados e conjuntos de bebidas acompanhados por taças artesanais.

Um dos itens mais restritos do pacote é um conjunto de garrafas raras de vinhos franceses, disponível para apenas um dos participantes, além de convites para eventos exclusivos em vinícolas na França e premiações internacionais do setor.

Quem pode receber o gift bag

Todos os vencedores e apresentadores do Globo de Ouro 2026 têm acesso à seleção completa de produtos e experiências. Os itens com disponibilidade limitada são distribuídos por ordem de solicitação, conforme as regras da organização.

