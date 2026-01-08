Cinema ao ar livre gratuito é opção de lazer para toda a família no verão capixaba

De graça

Cine Fun Fest leva cinema gratuito ao ar livre na Serra e abre votação para o público escolher os filmes que serão exibidos; saiba como participar

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:03

Telão, som e poltronas de cinema sob o céu estrelado de uma noite de verão. É assim que o Cine Fun Fest, festival gratuito de cinema ao ar livre, promete animar a Serra em dois fins de semana de janeiro. O evento acontece no Shopping Mestre Álvaro, nos dias 17, 18, 24 e 25, e o público já pode participar escolhendo parte da programação de filmes por votação no Instagram do shopping.

A ideia é simples: reunir sucessos da telona para públicos de todas as idades, em sessões temáticas que se sucedem ao longo da tarde e da noite. A proposta foi anunciada pela própria administração do shopping, que destaca a realização de sessões Matinê, Pipoca e Retrô, com títulos que serão escolhidos pelos próprios visitantes através de disputa no perfil do empreendimento.

A votação acontece de 7 a 9 de janeiro, e os vencedores serão exibidos conforme o cronograma já divulgado. As sessões Matinê, às 16h, têm foco infantil e começam as tardes de forma leve e divertida; as sessões Pipoca, às 18h, concentram animações para toda a família; e as sessões Retrô, às 20h, resgatam clássicos que marcaram gerações.

O que está em disputa

A disputa de filmes já está segmentada por data e tipo de sessão, mostrando o leque de escolhas que o público terá:

Sessão Matinê – 16h

17/1: O Menino Maluquinho x Chico Bento

18/1: Baby, um porquinho atrapalhado x Meu Malvado Favorito

24/1: Madagascar x A Era do Gelo

25/1: Tá chovendo Hambúrguer x Monstros S.A.





Sessão Pipoca – 18h

17/1: Divertida Mente x Up, Altas Aventuras

18/1: Procurando Nemo x Toy Story

24/1: Moana – Um Mar de Aventuras x Shrek

25/1: A Fuga das Galinhas x Ratatouille





Sessão Retrô – 20h

17/1: E.T. O Extraterrestre x De Volta para o Futuro

18/1: Querida, Encolhi as Crianças x Uma Babá Quase Perfeita

24/1: Esqueceram de Mim x Jumanji

25/1: Quero ser Grande x A Fantástica Fábrica de Chocolate, versão original.

Os quatro dias de festival manterão o mesmo ritmo: três sessões por dia, na ordem Matinê, Pipoca e Retrô, oferecendo diversas opções para quem quiser passar horas no shopping sem gastar nada.

Para além do cinema

Além das projeções ao ar livre, o festival inclui área gourmet e espaços de convivência, reforçando a proposta do shopping como ponto de encontro e entretenimento durante as férias escolares. Essa combinação de cinema, gastronomia e convivência cria um cenário convidativo para famílias, casais e grupos de amigos que procuram programação gratuita e segura para o verão.

A estrutura do evento na área externa do shopping visa justamente facilitar que o público participe de mais de uma sessão no mesmo dia, explorando as diferentes temáticas e aproveitando o ambiente pensado para acomodar a plateia sob o céu aberto.

Serviço

O quê : Festival gratuito de cinema ao ar livre

: Festival gratuito de cinema ao ar livre Onde: Shopping Mestre Álvaro – Pátio Mestre Álvaro (área externa, piso L3)

Shopping Mestre Álvaro – Pátio Mestre Álvaro (área externa, piso L3) Quando: 17, 18, 24 e 25 de janeiro

17, 18, 24 e 25 de janeiro Horários:

Sessão Matinê – 16h

Sessão Pipoca – 18h

Sessão Retrô – 20h

Entrada: Gratuita

Gratuita Votação dos filmes: de 7 a 9 de janeiro, no Instagram do Shopping Mestre Álvaro

