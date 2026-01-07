Sesc Glória exibe filmes gratuitos para toda família em janeiro; veja programação

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:00
O Cinema Sesc Glória, localizado em Vitória, prepara uma programação especial para o mês de janeiro de 2026, no período de 7 a 31, trazendo uma seleção cuidadosa de filmes que atravessa gerações e públicos.
Com 14 filmes em cartaz - sendo 8 títulos infanto-juvenis nas sessões infantis, a programação oferece entretenimento para as famílias em férias, combinando clássicos da animação, dramas contemporâneos e documentários de impacto cultural.
A programação é gratuita e os filmes serão exibidos de quarta a sábado, com horários matutinos voltados ao público infantil e sessões vespertinas e noturnas para todos os públicos. Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Lets Eventos – lets.events/organizer/sescgloria – a partir de 5 de janeiro.
SELVAGENS: Animação de Peso Internacional
Um dos destaques da programação é Selvagens, longa-metragem de animação que conquistou os principais festivais de cinema do mundo. Indicado à Categoria Melhor Filme de Animação do Oscar 2025 e exibido em Competição Oficial no Festival de Cannes 2024, o filme do diretor Claude Barras (Minha Vida de Abobrinha, indicado ao Oscar 2016) mergulha em Bornéu para contar a história de Kéria e seu primo Selai, que juntos enfrentam a destruição da floresta ancestral. Uma obra que é simultaneamente comovente, engraçada e política, perfeita para famílias que buscam cinema de qualidade e mensagem.
RETRATOS FANTASMAS: Estudo Poético sobre Memória e Cinema
O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho volta às telas com Retratos Fantasmas, um documentário pessoal e poético que explora a história do centro do Recife através das memórias das salas de cinema que marcaram gerações. Enquanto em seus filmes de ficção mais recentes (como O Agente Secreto, indicado ao Globo de Ouro em Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Estrangeiro) Mendonça investigava espaços urbanos e política, aqui ele retorna à contemplação da memória cinematográfica e ao poder das imagens em moldar identidades. O Agente Secreto é considerado uma das grandes apostas para possível indicação ao Oscar.
As sessões das 12h (quarta a sábado) e 14h30 (sábados) trazem 8 filmes cuidadosamente selecionados para crianças — entre curtas e longas de animação e ficção: desde produções delicadas como PiOinc - Pulsa Passarinho, que aborda empatia e inclusão, até aventuras fantásticas como Do Outro Lado da Serra e narrativas que valorizam a neurodiversidade em Notícias da Lua. A programação infantil também inclui Selvagem (sábados, 14h30) e Beatriz Vira-Folhas (sábados da segunda quinzena), longas que falam sobre transformação, pertencimento e imaginação.
Completam a programação títulos premiados de impacto emocional e social: A Saudade Fez Morada Aqui Dentro (vencedor de prêmios internacionais no Festival de Mar del Plata), Kasa Branca (comédia-drama indicado no Festival do Rio 2024 e vencedor de múltiplos prêmios em festivais nacionais), e A Queda do Céu (documentário premiado com mais de 25 prêmios internacionais, incluindo Grande Prêmio do DOC NYC, maior festival de documentários dos EUA, abordando resistência indígena Yanomami e cosmologia amazônica).
