Sesc Glória exibe filmes gratuitos para toda família em janeiro; veja programação

Ao todo, 14 títulos diferentes integram a programação, de filmes infantis a premiados. As sessões são de segunda a sábado até o dia 31 de janeiro

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:00

Sesc Glória exibe filmes gratuitos para toda família em janeiro Crédito: Divulgação | Reprodução Beatriz Vira-Folhas

O Cinema Sesc Glória, localizado em Vitória, prepara uma programação especial para o mês de janeiro de 2026, no período de 7 a 31, trazendo uma seleção cuidadosa de filmes que atravessa gerações e públicos.

Com 14 filmes em cartaz - sendo 8 títulos infanto-juvenis nas sessões infantis, a programação oferece entretenimento para as famílias em férias, combinando clássicos da animação, dramas contemporâneos e documentários de impacto cultural.

A programação é gratuita e os filmes serão exibidos de quarta a sábado, com horários matutinos voltados ao público infantil e sessões vespertinas e noturnas para todos os públicos. Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Lets Eventos – lets.events/organizer/sescgloria – a partir de 5 de janeiro.

CONFIRA OS FILMES EM CARTAZ

SELVAGENS: Animação de Peso Internacional

Um dos destaques da programação é Selvagens, longa-metragem de animação que conquistou os principais festivais de cinema do mundo. Indicado à Categoria Melhor Filme de Animação do Oscar 2025 e exibido em Competição Oficial no Festival de Cannes 2024, o filme do diretor Claude Barras (Minha Vida de Abobrinha, indicado ao Oscar 2016) mergulha em Bornéu para contar a história de Kéria e seu primo Selai, que juntos enfrentam a destruição da floresta ancestral. Uma obra que é simultaneamente comovente, engraçada e política, perfeita para famílias que buscam cinema de qualidade e mensagem.

RETRATOS FANTASMAS: Estudo Poético sobre Memória e Cinema

O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho volta às telas com Retratos Fantasmas, um documentário pessoal e poético que explora a história do centro do Recife através das memórias das salas de cinema que marcaram gerações. Enquanto em seus filmes de ficção mais recentes (como O Agente Secreto, indicado ao Globo de Ouro em Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Estrangeiro) Mendonça investigava espaços urbanos e política, aqui ele retorna à contemplação da memória cinematográfica e ao poder das imagens em moldar identidades. O Agente Secreto é considerado uma das grandes apostas para possível indicação ao Oscar.

3 OBÁS DE XANGÔ: Celebração da Identidade Cultural Baiana Um documentário que celebra a profunda amizade e legado artístico de três gigantes da cultura brasileira: o artista plástico Carybé, o músico Dorival Caymmi e o escritor Jorge Amado. O filme revela como a força do candomblé, o poder das mulheres e a alma baiana os uniram, construindo um "jeito de ser" que moldou não apenas a identidade cultural da Bahia, mas também influenciou gerações na compreensão da brasilidade na metade do século XX. Uma obra fundamental para entender as raízes culturais que pulsam até hoje.

PARA AS CRIANÇAS

As sessões das 12h (quarta a sábado) e 14h30 (sábados) trazem 8 filmes cuidadosamente selecionados para crianças — entre curtas e longas de animação e ficção: desde produções delicadas como PiOinc - Pulsa Passarinho, que aborda empatia e inclusão, até aventuras fantásticas como Do Outro Lado da Serra e narrativas que valorizam a neurodiversidade em Notícias da Lua. A programação infantil também inclui Selvagem (sábados, 14h30) e Beatriz Vira-Folhas (sábados da segunda quinzena), longas que falam sobre transformação, pertencimento e imaginação.

FILMES PREMIADOS

Completam a programação títulos premiados de impacto emocional e social: A Saudade Fez Morada Aqui Dentro (vencedor de prêmios internacionais no Festival de Mar del Plata), Kasa Branca (comédia-drama indicado no Festival do Rio 2024 e vencedor de múltiplos prêmios em festivais nacionais), e A Queda do Céu (documentário premiado com mais de 25 prêmios internacionais, incluindo Grande Prêmio do DOC NYC, maior festival de documentários dos EUA, abordando resistência indígena Yanomami e cosmologia amazônica).

CINEMA SESC GLÓRIA - SALAS 1 E 2



Período: 7 a 31 de janeiro de 2026



7 a 31 de janeiro de 2026 Funcionamento: q uarta a sábado



uarta a sábado Dias e horários de funcionamento: q uarta a sexta-feira: 12h, 17h30 e 18h30, sábado: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30



uarta a sexta-feira: 12h, 17h30 e 18h30, sábado: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30 Local: Cinema do Sesc Glória (Salas 1 e 2)



Cinema do Sesc Glória (Salas 1 e 2) Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória



Avenida Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória Ingressos: pela plataforma Lets Eventos, a partir de 5 de janeiro de 2026



pela plataforma Lets Eventos, a partir de 5 de janeiro de 2026 Entrada: gratuita.



