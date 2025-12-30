Editorias do Site
Redes Sociais

Episódio final de ‘Stranger Things’ ganha trailer; assista

Capítulo vai ao ar na noite desta quarta-feira, 31

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:55

'Stranger Things' chega ao fim nesta quarta-feira, 31
'Stranger Things' chega ao fim nesta quarta-feira, 31 Crédito: Netflix Brasil via YouTube/Divulgação

Com estreia mundial marcada para esta quarta-feira, 31, o episódio final de Stranger Things ganhou um trailer que mostra um pouco da jornada que levou Onze (Millie Bobby Brown) e seus amigos à batalha contra Vecna (Jamie Campbell Bower) que marcará o encerramento da série.

Além de cenas de outras temporadas, é possível ver também alguns momentos que devem trazer emoções intensas, como uma explosão que desespera Dustin (Gaten Matarazzo) e a aproximação assustadora do chamado Abismo ao Mundo Invertido.

Principal estreia da Netflix em 2025, a última temporada de Stranger Things teve seu lançamento dividido em três partes, com os dois primeiros volumes chegando à plataforma nos dias 26 de novembro e 25 de dezembro.

O episódio final de Stranger Things estreia em 31 de dezembro, na Netflix, às 22h (Horário de Brasília).

Após o fim de Stranger Things, a franquia criada pelos Irmãos Duffer seguirá crescendo, com a animação Stranger Things: Histórias de 85 chegando em 2026. Além disso, os cineastas também trabalham em um derivado live-action com personagens inéditos.

VEJA O TRAILER

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 'Stranger Things' é a série mais buscada nos últimos dez anos no Brasil

'Stranger Things' é a série mais buscada nos últimos dez anos no Brasil

Imagem - 'Stranger Things' tem pior nota da série em penúltimo episódio

'Stranger Things' tem pior nota da série em penúltimo episódio

Imagem - Streaming está caro? Preços triplicaram desde estreia da Netflix no Brasil

Streaming está caro? Preços triplicaram desde estreia da Netflix no Brasil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Museu do Amanhã celebra dez anos com nova exposição

Museu do Amanhã celebra dez anos com nova exposição
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 31/12/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 31/12/2025
Imagem - Maquiagem para o Ano-Novo: 7 dicas para brilhar na virada

Maquiagem para o Ano-Novo: 7 dicas para brilhar na virada