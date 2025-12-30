Streaming

'Stranger Things' tem pior nota da série em penúltimo episódio

Cena em que Will diz ser gay foi criticada nas redes sociais. Diálogos ruins e erros técnicos também são mencionados

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:13

'Stranger Things' tem pior nota da série em penúltimo episódio Crédito: Reprodução Neflix

Lançado no último Natal, o penúltimo episódio de "Stranger Things", fenômeno da Netflix que terá o final disponibilizado nesta virada de ano, recebeu a pior avaliação da história da série. O dado foi registrado na plataforma IMDb, site especializado em entretenimento que reúne comentários da crítica e de fãs.

"A Ponte", capítulo em que Will Byers, papel de Noah Schnapp, revela a amigos e familiares que é gay, recebeu a avaliação de 5,4, de um total de dez, no agregador. O episódio é o único da série que recebeu uma nota, no IMDb, abaixo de 6, e a maioria das avaliações, da primeira à quarta temporada, variam entre de 8,6 e 9,2.

O penúltimo episódio, inclusive, recebeu mais de 96.000 comentários na plataforma, enquanto os demais da quinta e última temporada reuniram no máximo cinquenta mil reações.

Em resposta a uma publicação no X, que dizia que seguidores do seriado estariam criticando o episódio por conta da sexualidade de Will, Elon Musk, o CEO da rede, disse que a televisão estaria se tornando mais "politicamente correta", e que uma narrativa do tipo seria desnecessária e "imposta a um público que só quer curtir um pouco de ficção científica".

Parte das avaliações negativas, e mesmo em outras plataformas, criticaram a revelação de Will, que segundo comentários seria "forçada" e não acrescentaria nada à série. O compartilhamento de avaliações negativas em massa, aliás, não é novo, e lançamentos da saga "Star Wars" e de séries como "Os Anéis do Poder" e "Bridgerton" levantaram declarações de cunho sexista, racista e outras mensagens ofensivas. É comum, ainda, que várias manifestações sejam feitas por usuários falsos e programadas por anônimos.

Mas as críticas à "A Ponte" não se resumem a Will, como muitos esclareceram nas redes. Diálogos mal-escritos e expositivos (que exageram no didatismo ao explicar acontecimentos), a lentidão da trama e desenvolvimentos que não fariam jus à história de outros personagens também estariam entre problemas -e houve mesmo quem atribuísse questões como essas à cena do personagem.

A crítica chefe de televisão da Variety, Alison Herman, disse que a série se recusa a amadurecer os seus personagens e que permanece presa a clichês da época que representa. Correspondente-chefe do mesmo veículo especializado, Daniel D'Addario disse considerar que a revelação de Will é um dos pontos altos da nova temporada, uma vez que reflete o processo de aceitação de seu próprio intéprete, Noah Schnapp.

Entre os comentários negativos, muitos apontam também a falta de um senso de urgência, de modo que, segundo comentários, os capítulos finais não parecem encaminhar a série para o seu final, erros técnicos, como a breve aparição de um logo da Under Armour na roupa de uma das personagens -a série se passa nos anos 1980 e a marca foi criada apenas na década seguinte- e a "falta de expressão" por falta da atriz Millie Bobby Brown, que interpreta uma das mais importantes figuras da série, a sobrenatural Onze.

O episódio final de "Stranger Things" será disponibilizado na Netflix nesta quarta-feira (31) às 22h.

Este vídeo pode te interessar