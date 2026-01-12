É nosso!

Wagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme 'O Agente Secreto'

Obra também levou prêmio de melhor filme em língua não inglesa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 01:12

'O Agente Secreto' é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Crédito: Victor Jucá

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por seu papel em "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence nesta categoria e também que o Brasil leva dois Globo de Ouro numa mesma cerimônia —mais cedo, o longa também foi premiado como o melhor filme de língua não inglesa.

O evento acontece neste domingo (11), no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na Califórnia, e o longa ainda disputa à estatueta de melhor filme de drama.

A honraria dá sequência ao bom momento do Brasil no cenário internacional e no prêmio —no ano passado, em atriz, Fernanda Torres saiu vitoriosa por "Ainda Estou Aqui" e, anteriormente, sua mãe, Fernanda Montenegro, também havia sido indicada por "Central do Brasil".

Na ala de TV da premiação, o próprio Moura já havia sido indicado em 2016, pelo trabalho na série "Narcos", na categoria de ator em série de drama.

Também disputavam a estatueta de melhor ator de drama desta edição Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do Desconhecido", Joel Edgerton, por "Sonhos de Trem", Oscar Isaac, por "Frankenstein", Dwayne Johnson, por "Coração de Lutador: The Smashing Machine", e Michael B. Jordan, por "Pecadores".

No último domingo, "O Agente Secreto" abriu a atual temporada de prêmios ao receber o troféu de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards. Além disso, o longa ainda tem na bagagem dois prêmios conquistados no Festival de Cannes do ano passado, melhor ator, para Moura, e melhor diretor, para Mendonça Filho.

"O Agente Secreto" se passa durante a ditadura militar e acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

Este vídeo pode te interessar