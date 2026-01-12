Deu Brasil

'O Agente Secreto' vence o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira

Produção é a segunda brasileira a levar o troféu, depois de 'Central do Brasil'

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00:28

Crédito: Reprodução/TV Globo

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura se tornou a segunda produção brasileira a levar o troféu, vencido pela primeira vez por "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1999.

"O Agente Secreto" bateu um recorde de indicações para um filme nacional no Globo de Ouro, concorrendo a três categorias —agora, ainda pode levar os troféus de melhor ator em drama, para Wagner Moura, e melhor filme dramático.

A coroação dá continuidade ao momento prospero para o cinema brasileiro. No ano passado, Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em uma cerimônia memorável. "Ainda Estou Aqui", filme também de Salles estrelado por ela, não levou o prêmio de filme estrangeiro na época, mas venceu o Oscar de filme internacional meses depois.

A campanha de "O Agente Secreto" começou em maio do ano passado, no Festival de Cannes, onde Mendonça Filho foi coroado melhor diretor e Moura triunfou como melhor ator.

