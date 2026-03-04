Pantaneiras celebram aniversário de confrades com almoço em Vitória

Nelma Freire, Rita Garajau e Mônica Zorzanelli: as aniversariantes de janeiro e fevereiro reunidas em almoço no Alas. Crédito: Mônica Zorzanelli
Parabéns pra vocês!
Nelma Freire, Rita Garajau e Mônica Zorzanelli ganharam festa de aniversário das Pantaneiras, nesta terça-feira (03), no Restaurante Alas, no Barro Vermelho. Recém-chegada da África do Sul, Tia Penha Nonato mandou um espumante sul-africano para o brinde das aniversariantes. Veja as fotos do almoço da confraria.
Mês da Mulher 1
A acadêmica e palestrante internacional Myrinha Vasconcellos integra a Delegação Brasileira na CSW70 da ONU, em Nova York, de 9 a 19 de março de 2026, sob liderança da Ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Como Diretora de Relacionamento Internacional do IQDM, Myrinha defenderá o fim do assédio e o fortalecimento da sororidade. No evento, será lançado o livro “Mulheres em combate ao Wollying”, com 55 coautoras, prefácio de Katia Teixeira e posfácio de Célia Rizzante e da própria Myrinha.
Mês da Mulher 2
Alline Zanoni é gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES e assumiu o desafio de palestrar sobre "Empreendedorismo feminino: força que move o mercado" durante a roda de conversa “Cuidar de Si para Liderar", evento promovido pelo CRA-ES, no dia 12 de março, no auditório do Sebrae/ES, a partir das 15h30. Segundo Alline, “as mulheres pagam juros mais altos do que os homens ao solicitar empréstimos para empreender”. Fica o alerta!
Mês da Mulher 3
A cineasta capixaba Roberta Fernandes e a advogada especialista em enfrentamento à violência contra a mulher, Louise de Freitas, comandam um bate-papo sobre violência de gênero, em Linhares, na próxima sexta-feira, 06 de março. O evento ocorre após a exibição do documentário Ato Final, que aborda as diversas violências sofridas pelas mulheres até o feminicídio, e faz parte do projeto “Ato Final na Estrada”.
Mês da Mulher 4
Março chega com pauta relevante na Sicredi Serrana. O educador financeiro Creiciano Paiva lidera uma série de encontros voltados ao público feminino. A programação começa dia 5, no Instituto Livres para Sonhar, em Vila Velha, e segue no dia 6 com o evento Mulheres Síndicas, no auditório da cooperativa, em Vitória. Dia 9 ele palestra na Medial Hope e, no dia 18, conversa com 180 contadoras registradas no CRC-ES sobre educação financeira.
Andressa Brandão, Gerente de Vendas da Mazzini, e a corretora da RE/MAX Rede Foccus Prime Juliana Leão em sintonia total durante o torneio Rei e Rainha da Quadra, no Track&Field Experience, na Arena Basa BT, em Vitória. O clima de lifestyle e bem-estar não para: com o patrocínio da Mazzini Construtora e Igom Desenvolvedora, o agito ganha novo fôlego neste sábado, 7 de março. Desta vez, o destino é o Brizz, na Enseada do Suá, para um warm-up intenso sob o comando da coach Nicole Lombardi, às 7h. Manhã de suor, saúde e conexões para a turma fit da Ilha. Inscrições via app TFSports seguem disputadas.
Comemoração em dose dupla
Djalma Malta Filho recebe, na próxima quinta-feira, dia 5 de março, convidados para comemorar 10 anos da Dikmaq com marco expressivo: a mudança de Kärcher Store para Kärcher Center, inaugurando novo showroom da líder mundial em soluções de limpeza. O evento acontece na Serra.
Capital humano
Clarissa Gandour, professora da FGV-EESP e consultora do BID; Henrique Romano Carneiro, diretor executivo da Escola São Domingos; e Samuel Franco, sócio-diretor da Oppen Social, são os nomes confirmados para a segunda edição do Encontro ES 500 Anos. O evento movimenta o Palácio Anchieta no próximo dia 9 de março, colocando no centro da agenda a formação e a qualificação da força de trabalho como eixos prioritários das metas do Plano ES 500 Anos até 2035.
Expo Revestir
Entre os dias 10 e 12 de março, acontece a Expo Revestir, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, em São Paulo. E já tem grupo de arquitetos capixabas confirmado para participar do evento. Associados da AsBEA/ES, liderados pelo presidente da instituição, Heliomar Venâncio, vão participar de tours exclusivos a estandes e exposições, além de happy hour da AsBEA Brasil.
Para arquitetos
No dia 4 de março, às 18h, o empresário Carlos Marianelli convida arquitetos e profissionais da área para uma recepção especial seguida de palestra na Compose, em parceria com a Biancogres. Com o tema “Antes de Projetar, volte”, o encontro será conduzido pela arquiteta Hellen Rocha e propõe uma reflexão instigante: “De onde você está criando?” Um convite à pausa antes da ação, abordando presença, percepção e o impacto invisível do nosso estado interno nas escolhas projetuais.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível