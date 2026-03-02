Confraria das Onças celebra a ressaca de carnaval 2026 em Vitória

Beth Dalcolomo, Nazaré Neves, Edilene Chieppe, Marina Monteiro, Eulalia Chieppe, Rachel Martins, Andréia Lopes, Betty Feliz, Renata Rasseli, Ana Claudia Cardozo e Mariana Perini: a Confraria das Onças celebrou a Ressaca de Carnaval 2026 neste sábado (28). Crédito: Mônica Zorzanelli
E fevereiro tem carnaval .... e a Confraria das Onças celebrou, pela quarta vez, a ressaca da folia, com festa neste sábado (28), na Ilha do Frade, em Vitória. O CarnaOnça 2026 foi animado pela banda do Tstinha e da DJ Larissa Tantan, ao som de marchinhas, axé e sambas-enredo clássicos. A Festar, de Bruna Medeiros, assinou a decoração do bailinho de carnaval intimista. Já o bufê ficou a cargo do chef Tedinho Haddad.
Aniversariante do dia 26 de fevereiro, a presidente emérita da Confraria das Onças, Andréia Lopes, celebrou seus 50 carnavais na pista do CarnaOnça 2026, ao lado das confrades e convidados especiais. Os convidados entraram no clima da folia e apostaram nos adereços carnavalescos e estampas de onça. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
A Confraria das Onças recebeu convidados especiais ao som de Tstinha e DJ Larissa Tantan. Crédito: Mônica Zorzanelli
A presidente emérita da Confraria das Onças Andréia Lopes, que celebrou seu 50º aniversário no CarnaOnça 2026, e Marcio Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli
Décio e Eulália Chieppe: os anfitriões do CarnaOnça 2026. Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Augusto Pacheco. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Pinho e Talita Pinho. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruna Medeiros e Marianne Assbu. Crédito: Mônica Zorzanelli
Betty Feliz e Danilo Martins. Crédito: Mônica Zorzanelli
Vicente Jorge e Edilene Chieppe. Crédito: Mônica Zorzanelli
Karla Abad e Juliana Magalhães. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rachel Martins, Bruna Medeiros, Andréia Lopes, Mariana Perini e DJ Larissa Tantan. Crédito: Mônica Zorzanelli
Carla Lacerda e Jonas Giacomin. Crédito: Mônica Zorzanelli
Walter Siquara e Nazaré Neves. Crédito: Mônica Zorzanelli
Emmanuel Claeys e Bia Delmaestro, Augusto Pacheco, Edilene Chieppe e Vicente Jorge. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Eduardo Caliman. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodolfo Feliz e Marina Monteiro. Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Edilene Chieppe. Crédito: Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli
