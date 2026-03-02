  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Confraria das Onças celebra a ressaca de carnaval 2026 em Vitória

Vitória
Publicado em 02/03/2026 às 04h00
Beth Dalcolomo, Nazaré Neves, Edilene Chieppe, Marina Monteiro, Eulalia Chieppe, Rachel Martins, Andréia Lopes, Betty Feliz, Renata Rasseli, Ana Claudia Cardozo e Mariana Perini

Beth Dalcolomo, Nazaré Neves, Edilene Chieppe, Marina Monteiro, Eulalia Chieppe, Rachel Martins, Andréia Lopes, Betty Feliz, Renata Rasseli, Ana Claudia Cardozo e Mariana Perini: a Confraria das Onças celebrou a Ressaca de Carnaval 2026 neste sábado (28). Crédito: Mônica Zorzanelli

E fevereiro tem carnaval ....  e a Confraria das Onças celebrou, pela quarta vez, a ressaca da folia, com festa neste sábado (28), na Ilha do Frade, em Vitória. O CarnaOnça 2026  foi animado pela banda do Tstinha e da DJ Larissa Tantan, ao som de marchinhas, axé e sambas-enredo clássicos. A Festar, de Bruna Medeiros, assinou a decoração do bailinho de carnaval intimista. Já o bufê ficou a cargo do chef Tedinho Haddad.

Aniversariante do dia 26 de fevereiro, a presidente emérita da Confraria das Onças, Andréia Lopes, celebrou seus 50 carnavais na pista do CarnaOnça 2026, ao lado das confrades e convidados especiais. Os convidados entraram no clima da folia e apostaram nos adereços carnavalescos e estampas de onça.  Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

CarnaOnça 2026

A Confraria das Onças recebeu convidados especiais ao som de Tstinha e DJ Larissa Tantan. Crédito: Mônica Zorzanelli

Andréia Lopes e Marcio Braga

A presidente emérita da Confraria das Onças Andréia Lopes, que celebrou seu 50º  aniversário no CarnaOnça 2026,  e Marcio Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli

Décio e Eulália Chieppe

Décio e Eulália Chieppe: os anfitriões do CarnaOnça 2026. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Almeida e Augusto Pacheco

Luciana Almeida e Augusto Pacheco. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno Pinho e Talita Pinho

Bruno Pinho e Talita Pinho. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruna Medeiros e Marianne Assbu

Bruna Medeiros e Marianne Assbu. Crédito: Mônica Zorzanelli

Betty Feliz e Danilo Martins

Betty Feliz e Danilo Martins. Crédito: Mônica Zorzanelli

Vicente Jorge e Edilene Chieppe

Vicente Jorge e Edilene Chieppe. Crédito: Mônica Zorzanelli

Karla Abad e Juliana Magalhães

Karla Abad e Juliana Magalhães. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rachel Martins, Bruna Medeiros, Andréia Lopes, Mariana Perini e DJ Larissa Tantan

Rachel Martins, Bruna Medeiros, Andréia Lopes, Mariana Perini e DJ Larissa Tantan. Crédito: Mônica Zorzanelli

Carla Lacerda e Jonas Giacomin

Carla Lacerda e Jonas Giacomin. Crédito: Mônica Zorzanelli

Walter Siquara e Nazaré Neves

Walter Siquara e Nazaré Neves. Crédito: Mônica Zorzanelli

Emmanuel Claeys e Bia Delmaestro, Augusto Pacheco, Edilene Chieppe e Vicente Jorge

Emmanuel Claeys e Bia Delmaestro, Augusto Pacheco, Edilene Chieppe e Vicente Jorge. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Perini e Eduardo Caliman

Mariana Perini e Eduardo Caliman. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rodolfo Feliz e Marina Monteiro

Rodolfo Feliz e Marina Monteiro. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Edilene Chieppe

Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe e Edilene Chieppe. Crédito: Mônica Zorzanelli

André Hees e Renata Rasseli

André Hees e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli

CarnaOnça 2026

Renata Rasseli e Augusto Pacheco
Renata Rasseli e Augusto Pacheco. Mônica Zorzanelli
Eulália Chieppe e DJ Larissa Tantan
Eulália Chieppe e DJ Larissa Tantan. Mônica Zorzanelli
Karla Abad e Andréia Lopes
Karla Abad e Andréia Lopes. Mônica Zorzanelli
Vicente Jorge e a filha Bruna
Vicente Jorge e a filha Bruna. Mônica Zorzanelli
Eulália Chieppe, Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Eulália Chieppe, Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Beth Dalcolmo e Renata Rasseli
Beth Dalcolmo e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Marianne Assbu e Renata Rasseli
Marianne Assbu e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Bruno Pinho, Danilo Martins e Décio Chieppe
Bruno Pinho, Danilo Martins e Décio Chieppe. Mônica Zorzanelli
Juliana Magalhães e Marcelo DiCavalcanti
Juliana Magalhães e Marcelo DiCavalcanti. Mônica Zorzanelli
Rodolfo Feliz e Marina Monteiro
Rodolfo Feliz e Marina Monteiro. Mônica Zorzanelli
Confraria das Onças 2026
Confraria das Onças 2026. Mônica Zorzanelli
Rachel Martins, Luciana Almeida e Beth Dalcolmo
Rachel Martins, Luciana Almeida e Beth Dalcolmo. Mônica Zorzanelli
Carla Lacerda e Renata Rasseli
Carla Lacerda e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Eulália Chieppe, DJ Larissa Tantan e Renata Rasseli
Eulália Chieppe, DJ Larissa Tantan e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Beth Dalcolomo, Nazaré Neves, Edilene Chieppe, Marina Monteiro, Eulalia Chieppe, Rachel Martins, Andréia Lopes, Betty Feliz, Renata Rasseli, Ana Claudia Cardozo e Mariana Perini
Beth Dalcolomo, Nazaré Neves, Edilene Chieppe, Marina Monteiro, Eulalia chieppe,. Mônica Zorzanelli
Eulália Chieppe e Bruna Medeiros
Eulália Chieppe e Bruna Medeiros. Mônica Zorzanelli
Jonas Giacomin, Eduardo Caliman e André Hees
Jonas Giacomin, Eduardo Caliman e André Hees. Mônica Zorzanelli
CarnaOnça 2026
CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
Talita Pinho, Marianne Assbu, Bruna Medeiros, Beth Dalcolmo e Rachel Martins
Talita Pinho, Marianne Assbu, Bruna Medeiros, Beth Dalcolmo e Rachel Martins. Mônica Zorzanelli
CarnaOnça 2026
CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
CarnaOnça 2026
CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
Decoração Festar para o CarnaOnça 2026
Decoração Festar para o CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
Decoração Festar para o CarnaOnça 2026 e Bufê Tedinho para o CarnaOnça 2026
Decoração Festar para o CarnaOnça 2026 e Bufê Tedinho para o CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026. Mônica Zorzanelli
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026
Bolo Baubo para o CarnaOnça 2026

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Carol Vargas, Julia Cruz, Dudu Altoé e Roger Lombardi
Dudu Altoé celebra aniversário com ressaca de carnaval em Vitória
Vincenzo Guizzardi, Mayara Rímolo, Thamires Hoehene e Rayane Redinz
“Carnaval na Selva” agita o Centro de Vitória com festa de ritmos e alegria
Luciana Almeida e Maria Sanz
Baile Secreto 2026: desfile de alegria, luxo, axé e marchinhas em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Carnaval de Vitória Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível