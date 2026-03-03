Priscila Passamani e Isabella Redighieri celebram reinauguração de clínica em Vitória

As dermatologistas Priscila Passamani e Isabella Redighieri celebraram a reinauguração da DERMASKIN, no Shopping Vitória, em evento prestigiado por parceiros, familiares, imprensa e influenciadoras, na sexta-feira (27). A programação começou com um momento especial de fé e agradecimento, conduzido pela pastora Juliana Nader, marcando simbolicamente a nova fase. Totalmente reformulado, o espaço ganhou ambientes amplos, salas exclusivas de atendimento e novos investimentos em tecnologia, alinhados às inovações da dermatologia contemporânea. O projeto, assinado por Roberta Vilela e Tatiana Coutinho, traduziu elegância e aconchego.

HOMENAGEM

A OAB-ES fez uma homenagem especial nesta sexta-feira (27) ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, durante reunião do Conselho Seccional. A presidente da Ordem, Érica Neves, entregou ao parlamentar uma placa de reconhecimento pelo diálogo aberto e pelo apoio às pautas da advocacia capixaba ao longo de 2025 — período em que a Assembleia aprovou três matérias importantes para a classe. Na foto: O diretor da Ales, Giuliano Nader; o diretor da OAB Carlos Augusto da Motta Leal; a presidente da Ordem, Erica Neves; o presidente da Ales, Marcelo Santos; o diretor da OAB Eduardo Sarlo e o vereador Aylton Dadalto. Crédito: Romulo Benha

Renan Machado, Livia Giacomim, André Pretti e Thiago Sirtoli, diretores da Mivita Construtora, receberam o time da empresa para o Mivita Day, no Hotel Senac Ilha do Boi. O encontro anual é o momento de alinhamento, definição de metas, apresentação de novos projetos e compartilhamento de experiências. E o ano promete “bombar” com projetos da construtora na Mata da Praia, em Jardim da Penha e Jardim Camburi.

Semana da Mulher Em clima de celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), o cirurgião plástico Ariosto Santos promove uma ação especial em sua clínica ao longo desta semana. As pacientes são recebidas ao som do violino do músico Leonardo Vilar, em um ambiente preparado para tornar o atendimento ainda mais acolhedor. Para completar a experiência, mimos exclusivos, desenvolvidos especialmente para a data, são entregues como forma de carinho e reconhecimento.

No Rio A Dose Clássica, cachaça capixaba mais premiada internacionalmente, promete elevar o brinde no Festival Bebericando com uma dose extra de sofisticação e brasilidade. O evento, dedicado exclusivamente ao universo das bebidas, acontece no próximo fim de semana (06, 07 e 08), no icônico cenário do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), no Flamengo, Rio de Janeiro.

Em São Paulo A empresária Natália Aliani esteve em São Paulo, na última semana, junto com o marido, Gustavo Probst, para prestigiar a feira Marmomac, maior feira de pedras naturais das Américas, e conferir as novidades e acompanhar as tendências para a sua ATTRI Decor, em que é sócia com Jamile Pena.