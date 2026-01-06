Para brindar

Conheça 6 mitos e verdades sobre o consumo de vinho no verão

Colocar gelo na taça estraga o vinho? Tintos combinam com o calor? Sommelier desmistifica crenças populares sobre a bebida na temporada quente

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:03

A acidez dos vinhos brancos pode torná-los mais refrescantes Crédito: Tatevosian Yana/Shutterstock

No verão, é comum surgirem dúvidas sobre qual vinho escolher para beber nos dias de calor. Algumas crenças populares sobre a bebida, no entanto, precisam ser desmistificadas.

O sommelier Tiago Locatelli, da Decanter Vinhos, desvenda os mitos mais conhecidos sobre o consumo de vinho na estação mais quente do ano e dá dicas sobre como aproveitar a bebida nos dias de calor.

Mito 1: vinho tinto não combina com o verão

FALSO. Embora brancos e rosés sejam os preferidos no calor, vinhos tintos leves também têm seu espaço no verão. Variedades como Pinot Noir e Gamay, quando servidos frescos, combinam perfeitamente com pratos degustador ao ar livre e podem até trazer uma sensação refrescante. “Tintos leves são uma excelente escolha para a estação, especialmente se forem servidos a temperaturas mais baixas”, afirma Tiago Locatelli.

Mito 2: vinhos devem ser servidos muito gelados no verão

FALSO. Enquanto vinhos brancos e espumantes pedem temperaturas mais baixas, vinhos tintos e alguns brancos mais encorpados não devem ser servidos excessivamente gelados. O resfriamento excessivo pode mascarar os sabores e os aromas complexos. “O segredo é ajustar a temperatura de serviço de acordo com o tipo de vinho para preservar sua riqueza aromática,” explica o sommelier.

Mito 3: apenas vinhos brancos e rosés são refrescantes

DEPENDE. A acidez dos brancos e rosés pode torná-los mais refrescantes, mas vinhos tintos leves e frescos, como Pinot Noir ou Gamay, também oferecem essa sensação. A chave está na acidez e no tanino. “Tintos mais leves podem ser uma ótima surpresa no verão, especialmente com carnes grelhadas ou pratos leves,” diz Locatelli.

Mito 4: o calor estraga o vinho

FALSO. O calor excessivo pode prejudicar a qualidade do vinho, mas isso ocorre principalmente quando ele é armazenado de forma inadequada ou exposto a temperaturas muito altas por longos períodos. “O vinho pode ser aproveitado com prazer no verão, basta ser armazenado e servido adequadamente,” aconselha o profissional.

Mito 5: espumante é a melhor opção para o calor

DEPENDE. Espumantes são, sem dúvida, uma excelente escolha para os dias quentes, devido à sua acidez e frescor. Contudo, vinhos brancos frescos e até alguns tintos leves também são ótimos aliados na estação mais quente do ano.

Mito 6: colocar gelo no vinho estraga o sabor

DEPENDE. Embora muitos digam que o gelo pode diluir o vinho e afetar seus sabores, essa prática pode ser benéfica, especialmente em vinhos brancos e rosés em climas muito quentes. “No calor extremo, o gelo pode ser uma solução para refrescar o vinho, mas deve ser usado com moderação e somente em vinhos mais leves,” recomenda Tiago Locatelli.

