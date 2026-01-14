Cultura em Toda Parte

Iriri recebe evento gratuito com oficina, teatro e atrações musicais

Programação acontece na Praça de Eventos e inclui forró, reggae, pop e samba

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:00

Grupo Mafuá Crédito: Divulgação/Baião Produções

O balneário de Iriri, em Anchieta, recebe nos dias 16 e 17 de janeiro mais uma edição do Cultura em Toda Parte. Durante os dois dias de programação acontecem oficina, apresentação de teatro, aula de gastronomia e shows musicais. A entrada é gratuita.

Na sexta (16), o evento inicia à 19h, com apresentação dos alunos do curso de "Noções de Interpretação para Teatro e Cinema", ministrado pela atriz e diretora Verônica Gomes. Em seguida, o cantor Douglas Lopes apresenta o show Asterisco e Amanda Trevizologo fecha a primeira noite com canções autorais e grandes clássicos do reggae e do pop.

O cantor Douglas Lopes apresenta o show Asterisco Crédito: Aron Ribas

Já no sábado (17), o Grupo de Teatro Rerigtiba apresenta a peça O Rei Quase Tudo, a partir das 19h, e na sequência, é possível participar da aula show com o chef Gilson Surrage, que vai preparar um bobó de camarão. E tem mais: noite ainda conta com Rogerinho do Cavaco e o forró do Mafuá.

As apresentações acontecem na Praça de Eventos de Iriri, que fica na Rodovia Dr. Moacyr de Abreu Junqueira, número 665.

