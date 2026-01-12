Verão capixaba

Cantor Silva apresenta turnê de verão no Espírito Santo: "Só música animada"

Capixaba se apresenta em Vitória com show que reúne sucessos e músicas animadas em clima de celebração do verão. Ingressos já estão à venda

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:56

Cantor Silva Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

O cantor Silva se apresenta em Vitória com a sua aguardada turnê de verão, prometendo uma noite de muita música animada. O show acontece no dia 23 de janeiro, uma sexta-feira, no espaço Na Vista, no bairro Enseada do Suá, na capital capixaba, com abertura dos portões às 20h30.

Conhecido por unir romantismo, pop e brasilidade em seu repertório, Silva prepara uma apresentação especial para a estação mais quente do ano. Nas redes sociais, o artista capixaba adiantou o clima da noite e afirmou que “será um show lindo, com uma playlist especial de verão, só com músicas animadas”.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Blueticket, com opções de meia-entrada, meia solidária e inteira, a partir de R$ 80, além das taxas. A classificação etária e demais informações estão disponíveis no site oficial da venda.

Serviço

Show: Silva – Temporada de Verão

Silva – Temporada de Verão Data: 23 de janeiro (sexta-feira)

23 de janeiro (sexta-feira) Horário: Abertura dos portões às 20h30

Abertura dos portões às 20h30 Local: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória - ES

Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória - ES Ingressos: Meia-entrada: R$ 80,00 (+ taxa) / Meia solidária: R$ 85,00 (+ taxa) / Inteira: R$ 160,00 (+ taxa)

Meia-entrada: R$ 80,00 (+ taxa) / Meia solidária: R$ 85,00 (+ taxa) / Inteira: R$ 160,00 (+ taxa) Vendas: Blueticket

