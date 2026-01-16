Pé na areia

Verão 2026: confira a programação de shows gratuitos nas praias da Serra

Agenda do fim de semana leva música ao vivo para Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, com artistas locais e ritmos para todos os públicos

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:00

Graciella D' Ferraz fará show na Vila de Manguinhos Crédito: Reprodução/Youtube/Graciella D' Ferraz

O verão segue animado na Serra, com música ao vivo e pé na areia. A cidade recebe uma programação especial de shows gratuitos na temporada 2026, levando atrações locais a diferentes balneários e garantindo diversão tanto para moradores quanto para turistas.

As apresentações acontecem em Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, com estilos que passeiam pelo sertanejo, pop, samba, axé e forró. A ideia é criar um clima de festa democrática, com opções para todos os gostos e idades, sempre em espaços tradicionais de convivência da cidade.

Em Jacaraípe, os shows acontecem na Praça Encontro das Águas. Nesta sexta-feira (16), quem abre a programação é o grupo Tarados em Samba, às 18h, seguido por Léo Lima, às 20h. No sábado (17), a agenda começa mais cedo, com Dalzy Salles, às 17h, Priscila Ribeiro, às 19h, e fecha com a dupla Breno e Bernardo, às 21h.

Já em Manguinhos, o palco será montado na Vila de Manguinhos, um dos pontos mais charmosos do litoral serrano. No sábado (17), Marcelo Ribeiro se apresenta às 19h30, e Graciella D’Ferraz assume o som a partir das 21h.

Em Nova Almeida, a música toma conta da Praça dos Pescadores também no sábado (17). Léo Gomes sobe ao palco às 19h30, e a Banda Agitaê encerra a noite, às 21h30, prometendo colocar o público para dançar.

Com entrada gratuita e programação espalhada pelo litoral, os shows reforçam a proposta de valorizar artistas locais e transformar os balneários da Serra em pontos de encontro, lazer e celebração durante o Verão 2026.

Programação

Jacaraípe – Praça Encontro das Águas

Sexta (16/01)

Tarados em Samba – 18h

Léo Lima – 20h





Sábado (17/01)

Dalzy Salles – 17h

Priscila Ribeiro – 19h

Breno e Bernardo – 21h





Manguinhos – Vila de Manguinhos

Sábado (17/01)

Marcelo Ribeiro – 19h30

Graciella D’Ferraz – 21h





Nova Almeida – Praça dos Pescadores

Sábado (17/01)

Léo Gomes – 19h30

Banda Agitaê – 21h30

Este vídeo pode te interessar