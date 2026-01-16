Verão 2026: confira a programação de shows gratuitos nas praias da Serra

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:00
O verão segue animado na Serra, com música ao vivo e pé na areia. A cidade recebe uma programação especial de shows gratuitos na temporada 2026, levando atrações locais a diferentes balneários e garantindo diversão tanto para moradores quanto para turistas.
As apresentações acontecem em Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, com estilos que passeiam pelo sertanejo, pop, samba, axé e forró. A ideia é criar um clima de festa democrática, com opções para todos os gostos e idades, sempre em espaços tradicionais de convivência da cidade.
Em Jacaraípe, os shows acontecem na Praça Encontro das Águas. Nesta sexta-feira (16), quem abre a programação é o grupo Tarados em Samba, às 18h, seguido por Léo Lima, às 20h. No sábado (17), a agenda começa mais cedo, com Dalzy Salles, às 17h, Priscila Ribeiro, às 19h, e fecha com a dupla Breno e Bernardo, às 21h.
Já em Manguinhos, o palco será montado na Vila de Manguinhos, um dos pontos mais charmosos do litoral serrano. No sábado (17), Marcelo Ribeiro se apresenta às 19h30, e Graciella D’Ferraz assume o som a partir das 21h.
Em Nova Almeida, a música toma conta da Praça dos Pescadores também no sábado (17). Léo Gomes sobe ao palco às 19h30, e a Banda Agitaê encerra a noite, às 21h30, prometendo colocar o público para dançar.
Com entrada gratuita e programação espalhada pelo litoral, os shows reforçam a proposta de valorizar artistas locais e transformar os balneários da Serra em pontos de encontro, lazer e celebração durante o Verão 2026.
