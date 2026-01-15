Agenda no ES: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Cidade Negra, Bell Marques e mais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00
Sinopse: um dos mais importantes escritores do cânone ocidental William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa) e Cine Jardins (Shpping Jardins).
Sinopse: O Templo dos Ossos acompanha as histórias de Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita aterrorizante. Na trama, enquanto Dr. Kelson arca com as consequências de uma relação chocante capaz de despertar uma mudança sem precedentes no mundo em que vivem, o contato de Spike (Alfie Williams) e Jimmy Crystal se torna um pesadelo inescapável. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard).
Sinopse: uma menina curiosa, extrovertida e exploradora chamada Pilar embarca em diferentes aventuras na floresta amazônia para ajudar uma amiga a reencontrar a família. Com sua rede mágica, um presente dado por seu avô, Pilar viaja até a Amazônia junto com o colega Breno e o gato Simba. Com a ajuda de figuras folclóricos, a jovem e seus amigos embarcam num desafio de encontrar a família de Maiara e impedir o contínuo desmatamento na região. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cinépolis (Shopping Moxuara).
Sinopse: em Marty Supreme, um malandro se torna uma das grandes lendas norte-americanas do tênis de mesa. Seu nome é Marty Reisman (Timothée Chalamet) e, de jogar pelo dinheiro das apostas em Manhattan, o homem se torna campeão de mais de 22 competições de pingue-pongue, colecionando ainda, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória) e Cine Jardins (Shopping Jardins).
Em Davi - Nasce um Rei, um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei. Quando o gigante Golias ameaça aterrorizar uma nação, Davi decide enfrentá-lo apenas com poucas pedras, uma funda e sua fé inabalável. Esse confronto coloca David numa jornada em que sua lealdade, esperança e propósito são testados. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cinépolis (Shopping Moxuara).
Jorge e Mateus e Leo Foguete no P12. Entrada: a partir de R$ 200. Horário: 20h30 (abertura dos portões). Local: P12 Parador Internacional. Endereço: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari.
Reunindo os DJs do ES em uma noite de música, energia e celebração. Os sets serão gravados ao vivo para o YouTube. Atrações: Koreia, Adame, KN de VV, JV de VV, Gustavo Brabo, Belucio, Gabriel Pratti e mais. Entrada: a partir de R$ 60. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, Enseada Azul Guarapari.
Micareta no Multiplace Mais com Bell Marques, Jammil e André Lelis. Entrada: a partir das R$ 150, no Brasil Ticket. Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.
Thiago Aquino e Gabriel Sabadin na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.
Durval Lelys é a grande atração do Verão Guriri 2026 e promete transformar o balneário em um verdadeiro carnaval fora de época. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 0h. Local: Guriri, São Mateus.
Dois palcos e 18h de festival com Blazy, Bruno Be, Departamento, Dubdogz, Liu, Pandora, Ruback, Vegas e Victor Lou. Entrada: a partir de R$ 170. Horário: a partir das 16h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.
Embaixador chega para agitar Guriri. Entrada: a partir de R$ 160, pelo site Vitrine Balada App. Horário: a partir das 21h. Local: Parador Internacional Gurir. Endereço: Avenida Oceano Atlântico, em Guriri, São Mateus.
Cidade Negra e Falcão no Multiplace Mais. Entrada: a partir das R$ 120, no Brasil Ticket. Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.
Psirico na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.
Trio Elétrico em Conceição da Barra. Entrada: gratuita. Horário: 22h30. Local: Conceição da Barra.
Lenine e Herança Negra na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.
Gravação do DVD do capixaba Zé Elias com Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius. Entrada: gratuita. Horário: 15h. Local: Praça do 3 Barras.
