Editorias do Site
Redes Sociais

Agenda no ES: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Cidade Negra, Bell Marques e mais

Tem diversão para todo mundo! Agenda ainda conta com estreias nos cinemas e shows de Psirico, Durval Lelys, Thiago Aquino e Lenine

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Quinta (15) com estreias nos cinemas

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

    Sinopse: um dos mais importantes escritores do cânone ocidental William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa) e Cine Jardins (Shpping Jardins).

  • Extermínio: O Templo dos Ossos

    Sinopse: O Templo dos Ossos acompanha as histórias de Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita aterrorizante. Na trama, enquanto Dr. Kelson arca com as consequências de uma relação chocante capaz de despertar uma mudança sem precedentes no mundo em que vivem, o contato de Spike (Alfie Williams) e Jimmy Crystal se torna um pesadelo inescapável. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard).

  • O Diário de Pilar na Amazônia

    Sinopse: uma menina curiosa, extrovertida e exploradora chamada Pilar embarca em diferentes aventuras na floresta amazônia para ajudar uma amiga a reencontrar a família. Com sua rede mágica, um presente dado por seu avô, Pilar viaja até a Amazônia junto com o colega Breno e o gato Simba. Com a ajuda de figuras folclóricos, a jovem e seus amigos embarcam num desafio de encontrar a família de Maiara e impedir o contínuo desmatamento na região. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cinépolis (Shopping Moxuara).

  • Marty Supreme

    Sinopse: em Marty Supreme, um malandro se torna uma das grandes lendas norte-americanas do tênis de mesa. Seu nome é Marty Reisman (Timothée Chalamet) e, de jogar pelo dinheiro das apostas em Manhattan, o homem se torna campeão de mais de 22 competições de pingue-pongue, colecionando ainda, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória) e Cine Jardins (Shopping Jardins).

  • Davi - Nasce um Rei

    Em Davi - Nasce um Rei, um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei. Quando o gigante Golias ameaça aterrorizar uma nação, Davi decide enfrentá-lo apenas com poucas pedras, uma funda e sua fé inabalável. Esse confronto coloca David numa jornada em que sua lealdade, esperança e propósito são testados. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cinépolis (Shopping Moxuara).

Sexta (16)

  • Jorge e Mateus explicam o porquê de uma pausa na carreira em 2026

    Jorge e Mateus

    Jorge e Mateus e Leo Foguete no P12. Entrada: a partir de R$ 200. Horário: 20h30 (abertura dos portões). Local: P12 Parador Internacional. Endereço: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari.

  • Gingadu Verão

    Reunindo os DJs do ES em uma noite de música, energia e celebração. Os sets serão gravados ao vivo para o YouTube. Atrações: Koreia, Adame, KN de VV, JV de VV, Gustavo Brabo, Belucio, Gabriel Pratti e mais. Entrada: a partir de R$ 60. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, Enseada Azul Guarapari.

  • Bell Marques no Vital 2025

    Bell Marques, Jammil e André Lelis

    Micareta no Multiplace Mais com Bell Marques, Jammil e André Lelis. Entrada: a partir das R$ 150, no Brasil Ticket. Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.

  • Thiago Aquino e Gabriel Sabadin

    Thiago Aquino e Gabriel Sabadin na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.

  • Durval Lelys

    Durval Lelys

    Durval Lelys é a grande atração do Verão Guriri 2026 e promete transformar o balneário em um verdadeiro carnaval fora de época. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 0h. Local: Guriri, São Mateus.

Sábado (17)

  • Brava Stage Festival

    Dois palcos e 18h de festival com Blazy, Bruno Be, Departamento, Dubdogz, Liu, Pandora, Ruback, Vegas e Victor Lou. Entrada: a partir de R$ 170. Horário: a partir das 16h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.

  • Gusttavo Lima fará show em Guriri, em 2026

    Gusttavo Lima

    Embaixador chega para agitar Guriri. Entrada: a partir de R$ 160, pelo site Vitrine Balada App. Horário: a partir das 21h. Local: Parador Internacional Gurir. Endereço: Avenida Oceano Atlântico, em Guriri, São Mateus.

  • Toni Garrido afirma que, em 2023, vai iniciar uma nova turnê com o Cidade Negra

    Cidade Negra e Falcão

    Cidade Negra e Falcão no Multiplace Mais. Entrada: a partir das R$ 120, no Brasil Ticket. Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari.

  • Domingo (25) tem shows de Psirico, Chico César e Michele Freire

    Psirico

    Psirico na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.

  • O novo vocalista da banda Jammil, Rafael Barreto

    Jammil

    Trio Elétrico em Conceição da Barra. Entrada: gratuita. Horário: 22h30. Local: Conceição da Barra.

Domingo (18)

  • O cantor Lenine realiza primeiro ensaio para o show no festival Pepsi Twist Land, na Marina da Glória no Rio de Janeiro, em 2017

    Lenine

    Lenine e Herança Negra na Arena de Verão de Vitória. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5.

  • Gravação do DVD do capixaba Zé Elias

    Gravação do DVD do capixaba Zé Elias com Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius. Entrada: gratuita. Horário: 15h. Local: Praça do 3 Barras.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas e horários ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Iriri recebe evento gratuito com oficina, teatro e atrações musicais

Iriri recebe evento gratuito com oficina, teatro e atrações musicais

Imagem - Gusttavo Lima deve fazer aparição surpresa em DVD do cantor capixaba Zé Elias

Gusttavo Lima deve fazer aparição surpresa em DVD do cantor capixaba Zé Elias

Imagem - Cantor Silva apresenta turnê de verão no Espírito Santo: "Só música animada"

Cantor Silva apresenta turnê de verão no Espírito Santo: "Só música animada"

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Cachorros espanhóis: 5 raças originárias da Espanha

Cachorros espanhóis: 5 raças originárias da Espanha
Imagem - Henri Castelli deixa o BBB 26 após convulsões

Henri Castelli deixa o BBB 26 após convulsões
Imagem - Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

Renata Pacheco ganha festa de aniversário surpresa em Vitória