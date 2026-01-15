Agenda no ES: Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Cidade Negra, Bell Marques e mais

O Diário de Pilar na Amazônia

Sinopse: uma menina curiosa, extrovertida e exploradora chamada Pilar embarca em diferentes aventuras na floresta amazônia para ajudar uma amiga a reencontrar a família. Com sua rede mágica, um presente dado por seu avô, Pilar viaja até a Amazônia junto com o colega Breno e o gato Simba. Com a ajuda de figuras folclóricos, a jovem e seus amigos embarcam num desafio de encontrar a família de Maiara e impedir o contínuo desmatamento na região. Estreia disponível em: Kinoplex (Shopping Praia da Costa), Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha), Cinesystem (Shopping Boulevard), Cinépolis (Shopping Moxuara).