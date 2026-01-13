Editorias do Site
Redes Sociais

Gusttavo Lima deve fazer aparição surpresa em DVD do cantor capixaba Zé Elias

DVD será gravado em Linhares, com entrada gratuita e aberta ao público

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:21

Gusttavo Lima deve gravar DVD com cantor capixaba Zé Elias neste domingo
Gusttavo Lima e Zé Elias podem gravar DVD juntos Crédito: Instagram/@gusttavolima | Reprodução Instagram @zeeliascantor

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, será palco de uma gravação importante no próximo domingo (18). Informações que circulam nos bastidores indicam que o cantor Gusttavo Lima deve fazer uma participação especial na gravação do DVD do capixaba Zé Elias. E tem mais: o projeto será ao vivo e aberto ao público. 

Apesar de ainda não haver anúncio oficial, a movimentação em torno do "Serestão do Zé" já é perceptível. Equipes técnicas, produtores e profissionais do setor estão trabalhando em uma estrutura de grande porte, no bairro Três Barras, o que reforça a possibilidade de um projeto audiovisual de alcance nacional.

A gravação acontecerá em Linhares, cidade onde o cantor capixaba iniciou sua trajetória artística. A escolha do local deve ter relação com a história do artista, que ganhou visibilidade nos últimos meses após entrar para a Balada Music, escritório comandado por Gusttavo Lima.

Neste sábado (17), o Embaixor é presença confirmada no palco do Parador Internacional Guriri, no balneário de São Mateus.

PRESENTÃO

Há poucas semanas, Zé Elias viveu um dos momentos mais emocionantes da carreira ao ser surpreendido em uma live por um presente inusitado: um ônibus de turnê.

O cantor e compositor capixaba tem rodado o Brasil fazendo shows. Agora, seu novo meio de transporte será o ônibus personalizado com seu novo projeto, o "Serestão do Zé".

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gusttavo Lima dá ônibus para cantor sertanejo do ES

Gusttavo Lima dá ônibus para cantor sertanejo do ES

Imagem - Gusttavo Lima retorna a Guarapari e fala sobre relação com os capixabas: "Profunda gratidão"

Gusttavo Lima retorna a Guarapari e fala sobre relação com os capixabas: "Profunda gratidão"

Imagem - Shows de Nattan, Gusttavo Lima e Vitor Fernandes agitam o verão em Guriri

Shows de Nattan, Gusttavo Lima e Vitor Fernandes agitam o verão em Guriri

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta

Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta
Imagem - Aquário: descubra a regência e co-regência do signo 

Aquário: descubra a regência e co-regência do signo 
Imagem - Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26

Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26