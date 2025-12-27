Guarapari

Gusttavo Lima retorna a Guarapari e fala sobre relação com os capixabas: "Profunda gratidão"

Cantor abre os trabalhos em 2026, e logo no primeiro dia do ano, promete show animado para o público capixaba

Julia Galter Estagiária

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:11

Cantor relembrou período como morador do Espírito Santo Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

2026 já inicia com um showzaço em Guarapari! Abrindo os trabalhos do novo ano, o cantor Gusttavo Lima se apresenta dia 1º de janeiro no P12, a partir das 20h30. Em entrevista exclusiva para HZ, o Embaixador contou como é voltar para o Espírito Santo, suas memórias com o Estado e novidades para o próximo ano.

Trazendo sempre grandes sucessos, o cantor conhecido por sua voz marcante e performance intensa, promete um show especial em clima de verão.

O verão pede uma apresentação bem pra cima e é isso que teremos. Nosso show será bem agitado e repleto de hits para que todos possam cantar e se divertir bastante

Ele ainda contou que o público capixaba faz parte de sua vida há muito tempo. O cantor sertanejo já morou no Espírito Santo e se apresentava em bares e quiosques. "Minha relação com os capixabas é bem especial, é um pessoal que me recebe de braços abertos desde aquela época e é sempre motivo de uma felicidade enorme poder estar de volta".

P12 Guarapari Crédito: Marcela Sampaio

Perguntado sobre suas melhores lembranças por aqui, ele não hesita ao contar que, quando não tinha nada, apenas o violão e um sonho, sempre recebeu incentivo. "Sinto uma profunda gratidão por todos vocês", contou.

Gusttavo Lima está frequentemente entre os cantores sertanejos mais ouvidos do Brasil, e não deve parar no próximo ano. Segundo o artista, o lançamento do segundo álbum do projeto "Feito à mão" está sendo preparado e as lives devem voltar a acontecer em janeiro, sempre 1 vez por mês. O Buteco, festival de música criado por ele, também está no radar para retornar.

Serviço

O show acontece dia 1º de janeiro, a partir das 20h30, no P12 Guarapari, e conta com a presença do cantor capixaba Zé Elias. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Brasil Ticket ou nos quatro pontos de venda físicos: Country Ville Cariacica, Dani Marchese Semi Jóias, Stand P12 Shopping Vitória e na bilheteria do local.

A P12 está localizada na Rodovia do Sol, km 26 - Praia de Porto Grande, Guarapari.

