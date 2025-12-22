Presentão!

Gusttavo Lima dá ônibus para cantor sertanejo do ES

Surpresa aconteceu em meio à live especial de fim de ano, realizada pelo embaixador no sábado (20)

Julia Galter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:57

Na noite do último sábado, o cantor sertanejo Zé Elias foi surpreendido por Gusttavo Lima. Em meio a uma live especial de fim de ano, realizada em Goiânia, o embaixador lhe deu um ônibus de luxo de presente.

"Você tá fazendo uma história linda na música, principalmente no seu estado, Espírito Santo. A partir de agora, a partir de hoje, você vai andar mais tranquilo. Esse é um presente da Balada Music pra você. É seu!", disse Gusttavo Lima ao presentear o cantor.

Zé Elias não conseguiu conter as lágrimas, e nas redes sociais, agradeceu pelo presente. Ele ainda compartilhou uma foto com o embaixador com a legenda: "Nunca, mas nunca desista dos seus sonhos".

Cantor participava da live e foi surpreendido com o presente Crédito: Reprodução Instagram @zeeliascantor

O cantor e compositor capixaba, natural de Linhares, tem rodado o Brasil fazendo shows. Agora, seu novo meio de transporte será o ônibus personalizado com seu novo projeto, o Serestão do Zé.

Em novembro, ele assinou um contrato com a Balada Music, escritório comandado por Gusttavo Lima, e passou a integrar o casting da produtora.

