Curiosidade

OVNIs no ES? Fotógrafo faz vídeo em Pedra Menina e moradores relatam histórias

Não é só em Varginha que o céu rende histórias curiosas; no Caparaó capixaba, relatos antigos e imagens recentes alimentam o imaginário e a curiosidade

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:20

Fotógrafo faz vídeo de OVNIs em Pedra Menina e moradores relatam histórias Crédito: Reprodução Youtube

Um vídeo gravado em Pedra Menina, na região do Caparaó, tem agitado a internet e despertado a curiosidade de quem ama mistério, e também de quem só quer boas histórias para contar. As imagens mostram diversos pontos luminosos se movendo pelo céu durante a madrugada, em trajetórias incomuns, e foram registradas pelo fotógrafo André Berlinck.

Segundo ele, a intenção inicial era apenas fazer um time-lapse do céu noturno, mas a madrugada resolveu colaborar com algo a mais. “Fui fazer um time-lapse do céu durante a madrugada e comecei a ver dezenas de OVNIs. Chamei minha esposa e ela falou para filmar”, relata André no vídeo.

Vale o esclarecimento importante: OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. Ou seja, trata-se de qualquer fenômeno observado no céu que não pode ser identificado de imediato. André afirma que o que registrou é um OVNI justamente por não corresponder à rotação da Terra, ao movimento aparente das estrelas ou a fenômenos comuns observados no céu noturno.

E se o vídeo reacendeu a curiosidade online, na região o assunto parece antigo. Proprietário de um sítio em Pedra Menina, Alcemar Ribeiro de Oliveira conta que observa fenômenos semelhantes desde a década de 1990.

Já vi várias vezes objetos parecidos com estrelas mudando de lugar muito rapidamente. Não são estrelas cadentes. Eles vão de um lugar para o outro, ficam piscando, desaparecem e aparecem de novo. Não é de hoje

Entre explicações científicas, hipóteses curiosas e aquele clássico “vai saber…”, o fato é que o céu limpo e a altitude da região do Caparaó fazem de Pedra Menina um cenário perfeito tanto para fotografias impressionantes quanto para boas histórias. OVNIs? Fenômenos atmosféricos? Satélites? ETs? Por enquanto, o mistério segue brilhando, e piscando, sobre as montanhas capixabas.

Este vídeo pode te interessar