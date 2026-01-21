25 anos de carreira

Ícone do pagode capixaba, grupo Mais Astral retorna aos palcos para show especial

Grupo que ganhou destaque nos anos 2000 se junta novamente para apresentação histórica em Vila Velha. Repertório reúne clássicos do pagode local

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:00

Grupo Mais Astral retorna aos palcos para 25 anos de carreira Crédito: André Leão/ BRAZA Estúdio

O grupo capixaba Mais Astral, referência do pagode praiano no Espírito Santo, celebra mais de duas décadas de carreira com a gravação de um audiovisual comemorativo no próximo dia 31 de janeiro. O projeto será registrado no festival Delírio Tropical, na Praia de Itapuã, em Vila Velha, a partir das 18h, com entrada franca.

Formado atualmente por Brunão Fernandes (voz), Christian Anderson (banjo), Jean Buquer (pandeiro), Thiago Nideck (cavaco) e Juninho Mariquito (reco), o Mais Astral ganhou projeção nacional em 2004 com a música “Loirinha do Pagode”, escolhida como tema da modelo argentina Antonela no Big Brother Brasil 4.

A faixa integrou o álbum “Mais Astral ao Vivo”, gravado na antiga boate Blow-Up, na Praia da Costa, espaço que teve papel decisivo na consolidação da banda.

Ao longo da trajetória, o grupo lançou os discos “O Gosto da Felicidade” (2006), produzido por Torcuato Mariano, e “No Quintal da Gente” (2010), trabalho que levou o Mais Astral ao quadro “Garagem do Faustão”, no Domingão do Faustão, onde venceu três duelos com a música “Mulher Radar”.

Em 2014, veio “Moqueca Musical”, com participações de músicos capixabas e releituras que ampliaram o repertório sem abrir mão da base do pagode.

Além dos lançamentos, o Mais Astral passou por grandes palcos e eventos, como a Festa da Penha, o aniversário de Vitória e festivais de música, e dividiu o palco com nomes consagrados do samba e do pagode, como Exaltasamba, Fundo de Quintal, Alcione e Jorge Aragão.

Grupo Mais Astral Crédito: André Leão/ BRAZA Estúdio

A partir de 2015, os integrantes passaram a se dedicar a projetos paralelos, o que reduziu a agenda de shows do grupo. Ainda assim, o vocalista Bruno Fernandes afirma que o Mais Astral segue ativo e em sintonia para apresentações pontuais, com a possibilidade de retomar o ritmo original. “Como resume o clássico de Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila e Sombrinha, o show tem que continuar”, afirma.

A gravação do audiovisual marca o reencontro do grupo com o público e celebra a história construída ao longo de 25 anos, reafirmando a identidade do pagode praiano que ajudou a projetar o nome do Mais Astral dentro e fora do Espírito Santo.

Informações

Evento: Gravação audiovisual – Mais Astral

Gravação audiovisual – Mais Astral Data: 31 de janeiro (sábado)

31 de janeiro (sábado) Horário: 18h

18h Local: Delírio Tropical – Praia de Itapuã, Vila Velha

Delírio Tropical – Praia de Itapuã, Vila Velha Entrada: Gratuita

