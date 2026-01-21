Ícone do pagode capixaba, grupo Mais Astral retorna aos palcos para show especial

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:00
O grupo capixaba Mais Astral, referência do pagode praiano no Espírito Santo, celebra mais de duas décadas de carreira com a gravação de um audiovisual comemorativo no próximo dia 31 de janeiro. O projeto será registrado no festival Delírio Tropical, na Praia de Itapuã, em Vila Velha, a partir das 18h, com entrada franca.
Formado atualmente por Brunão Fernandes (voz), Christian Anderson (banjo), Jean Buquer (pandeiro), Thiago Nideck (cavaco) e Juninho Mariquito (reco), o Mais Astral ganhou projeção nacional em 2004 com a música “Loirinha do Pagode”, escolhida como tema da modelo argentina Antonela no Big Brother Brasil 4.
A faixa integrou o álbum “Mais Astral ao Vivo”, gravado na antiga boate Blow-Up, na Praia da Costa, espaço que teve papel decisivo na consolidação da banda.
Ao longo da trajetória, o grupo lançou os discos “O Gosto da Felicidade” (2006), produzido por Torcuato Mariano, e “No Quintal da Gente” (2010), trabalho que levou o Mais Astral ao quadro “Garagem do Faustão”, no Domingão do Faustão, onde venceu três duelos com a música “Mulher Radar”.
Em 2014, veio “Moqueca Musical”, com participações de músicos capixabas e releituras que ampliaram o repertório sem abrir mão da base do pagode.
Além dos lançamentos, o Mais Astral passou por grandes palcos e eventos, como a Festa da Penha, o aniversário de Vitória e festivais de música, e dividiu o palco com nomes consagrados do samba e do pagode, como Exaltasamba, Fundo de Quintal, Alcione e Jorge Aragão.
A partir de 2015, os integrantes passaram a se dedicar a projetos paralelos, o que reduziu a agenda de shows do grupo. Ainda assim, o vocalista Bruno Fernandes afirma que o Mais Astral segue ativo e em sintonia para apresentações pontuais, com a possibilidade de retomar o ritmo original. “Como resume o clássico de Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila e Sombrinha, o show tem que continuar”, afirma.
A gravação do audiovisual marca o reencontro do grupo com o público e celebra a história construída ao longo de 25 anos, reafirmando a identidade do pagode praiano que ajudou a projetar o nome do Mais Astral dentro e fora do Espírito Santo.
