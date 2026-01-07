Folha de São Paulo

Pagode lidera no país entre as 50 músicas mais ouvidas em 2025 e supera sertanejo

O pagode interrompeu a sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:00

Menos é Mais Crédito: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress

O pagode interrompeu em 2025 uma sequência de sete anos de liderança do sertanejo no ranking anual das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. A faixa "P do Pecado (Ao Vivo)", do grupo Menos É Mais com participação de Simone Mendes, foi a música mais ouvida do ano nas plataformas digitais.

O pódio é completado por "Tubarões (Ao Vivo)", da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, em segundo lugar, e "Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)", novamente do Menos É Mais, na terceira posição.

Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, e consolidam as 50 faixas mais ouvidas ao longo do ano.

O top 10 reúne ainda faixas de diferentes gêneros, incluindo três canções da música urbana -entre trap e funk-, três sertanejas e uma de forró. Entre os artistas com maior presença no ranking, Menos É Mais e Henrique & Juliano aparecem empatados, com cinco músicas cada no top 50. Simone Mendes figura logo atrás, com quatro faixas.

Trata-se de um compilado feito pela BMAT, empresa de tecnologia que monitora o uso de música para coletar royalties, e combina, de forma ponderada, informações de todas as principais plataformas de streaming no Brasil -Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

O levantamento também confirma a preferência do público por gravações ao vivo. Mais da metade da lista, 27 músicas, são registros captados em shows, com predominância do sertanejo.

Já o funk e a música urbana se destacam pelo alto número de colaborações, reunindo múltiplos artistas em uma mesma faixa. Esse modelo, comum nesses gêneros, amplia o intercâmbio entre públicos e potencializa o alcance dos lançamentos. Ritmos regionais como arrocha e piseiro também aparecem com mais frequência, indicando a expansão dessas sonoridades para além de seus mercados de origem.

A predominância da música brasileira é outro dado central do ranking. Das 50 faixas mais tocadas em 2025, 47 são nacionais, o equivalente a 94% do total. As exceções são "Die With a Smile", de Lady Gaga e Bruno Mars, na 14ª posição; "Ordinary", de Alex Warren, em 47º; e "Lose Control", de Teddy Swims, em 48º.

CONFIRA A LISTA DAS MÚSICAS MAIS TOCADAS EM 2025 NO BRASIL

1. P Do Pecado (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

2. Tubarões (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo

3. Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais

4. Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) - Danilo & Davi

5. Última Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

6. Fui Mlk (Feat. Famouskyo) - Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

7. Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

8. Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) - Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

9. Ilusão De Ótica (Ao Vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela

10. Cópia Proibida - Léo Foguete

11. Saudade Burra (Ao Vivo) - Lauana Prado & Simone Mendes

12. Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

13. Ama Um Maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

14. Die With A Smile - Lady Gaga & Bruno Mars

15. Mãe Solteira (Feat. Mc G15) - Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

16. Seja Ex (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

17. Baqueado (Ao Vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar

18. Entregador De Flor (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo

19. Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

20. Resenha Do Arrocha - J. Eskine, Alef Donk

21. Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

22. Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) - Ferrugem & Sorriso Maroto

23. Saudade Proibida (Ao Vivo) - Simone Mendes

24. Eu Me Apaixonei - Vitinho Imperador

25. Eu Vou Na Sua Casa - Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

26. Última Noite - Léo Foguete

27. Pela Última Vez (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan

28. Barbie - Mc Tuto & Dj Glenner

29. Cantada Boba (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

30. Pilantra E Meio (Ao Vivo) - Eric Land & Natanzinho Lima

31. Opa Cadê Eu (Ao Vivo) - Clayton & Romário

32. Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) - Simone Mendes

33. Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

34. Gosta De Rua (Ao Vivo) - Felipe & Rodrigo

35. Última Noite - Nattan & Léo Foguete

36. Mtg Na Imaginação - Dj Topo & Mc Livinho

37. Escondendo O Ouro (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano

38. Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) - Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

39. Veneno (Ao Vivo) - Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

40. Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) - Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

41. 12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

42. Aquele Lugar (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais

43. Romântico (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

44. Mentira Estampada - Wesley Safadão & Natanzinho Lima

45. Sei Que Tu Me Odeia - Anitta, Mc Danny, Hitmaker

46. Descer Pra Bc - Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

47. Ordinary - Alex Warren

48. Lose Control - Teddy Swims

49. Arruma Um Bão - Israel & Rodolffo

50. Malvadinho - Mc Luuky & Dj Jb Mix

Este vídeo pode te interessar