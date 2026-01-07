Música

Luísa Sonza anuncia álbum de Bossa Nova com Roberto Menescal e Toquinho

No Instagram, os músicos celebraram a parceria e elogiaram Luísa; cantora flertou pela primeira vez com o estilo na música ‘Chico’, de 2023

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:05

Luísa Sonza anuncia álbum de Bossa Nova Crédito: Reprodução/Instagram/@luisasonza

Luísa Sonza anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento de um novo álbum, Bossa Sempre Nova, em parceria com Roberto Menescal e Toquinho, dois ídolos da Bossa Nova. "Este é um projeto que nasceu de forma muito natural, a partir de algo que eu já vinha fazendo há algum tempo. Dividi-lo com essas lendas da bossa foi uma honra", escreveu a cantora no Instagram.

Ela também confirmou que tem mais um trabalho de estúdio planejado para 2026. "Ele tomou forma durante a gravação do LS4, outro álbum que vocês tanto esperam e que já vem aí. Dois álbuns que são realizações de sonhos e estou ansiosa pra compartilhar com vocês!", completou Luísa.

O disco chega às plataformas de música na próxima terça-feira, 13, às 21h.

Menescal e Toquinho comentaram na publicação. "Luísa, estou muito feliz especialmente porque sei que a Bossa Nova ganhou uma grande intérprete da nova geração de cantoras. Feliz, feliz!!!! Obrigado pelo convite! Ficou lindo o álbum", escreveu Menescal.

"Que bom que você gostou do que fizemos. Tudo foi criado com muito carinho, dedicação e respeito a você e ao seu trabalho. Gostei muito de ter participado com você desse projeto", comentou Toquinho. "É importante uma representante da sua geração, como você, se debruçar em canções que fizeram parte da história da música brasileira. Parabéns e sucesso!", completou o músico.

A cantora flertou pela primeira vez com a Bossa Nova na música Chico, parte do álbum Escândalo Íntimo, de 2023. Com referências que iam de Chico Buarque a Caetano Veloso, a canção foi dedicada para o então namorado da cantora, Chico Moedas, ou Veiga, e chegou ao topo do ranking das mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil.

Na época, a faixa suscitou debate nas redes sociais: era ou não era uma bossa nova? A convite do Estadão, o próprio Menescal analisou se a música encaixava no gênero. "Sim, eu acho que é uma bossa nova. É bonita. Gostei. Fica na cabeça. É uma bossa nova chiclete. Você ouve o refrão e sai cantando", avaliou o compositor e violonista.

"Tudo pode ser bossa nova, desde que tocada com aquela batidinha criada pelo João Gilberto", acrescentou Menescal. Mais tarde, em 2024, Luísa lançou uma versão em inglês de Chico, com produção de Menescal.

